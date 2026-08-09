'징역 14개월+집행유예 2년' 문신 도배 맨유 前 유망주 심경고백 "내가 날 이 지경으로 만들어"

사진=윌리엄스 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]브랜든 윌리엄스는 과거의 자신을 후회했다.

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윌리엄스는 9일(한국시각) 영국 디 애슬래틱과의 인터뷰에서 "저는 제 실수들로부터 배웠다. 제게 일어난 모든 일에 대해 전적으로 책임을 진다. 그렇기 때문에 저는 항상 스스로에게 말합니다. '내가 날 이 지경으로 만들었으니, 이 상황에서 벗어나는 것도 내 몫'이라고 말한다"고 고백했다.

2000년생 윌리엄스는 한때 촉망받는 유망주였다. 맨유 유소년 아카데미에서 7살 때부터 훈련을 받기 시작한 윌리엄스는 2019~2020시즌에 맨유 1군에 합류했다. 당시 올레 군나르 솔샤르 감독은 윌리엄스에게 충분히 재능이 있다고 판단해 출전 기회를 많이 부여했다. 첫 시즌에만 30경기 이상을 소화했다.

그게 커리어의 정점이었다. 윌리엄스는 그대로 내리막길만 걸었다. 맨유에서 제대로 뛰지 못하기 시작한 뒤에 노리치 시티, 입스위치 타운으로 임대됐다. 심지어 2023~2024시즌 도중 시속 160km로 차 2대를 친 후에 징역 2년형 위기에 처했다. 선수 생활은 그대로 끝이 났다. 최종 법정 판결은 집행유예 2년과 함께 징역 14개월이었다.

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그는 "솔직히 말해서 저는 많은 사람들을 실망시켰고, 또 그만큼 많은 사람들이 틀렸다는 것을 증명하고 싶다"며 "제 인생에 남은 한 가지는 다시 축구장으로 돌아가 제가 무엇을 할 수 있는지 보여주는 것"이라고 했다.

사진=맨유

그는 갑자기 쏠린 큰 관심이 자신을 망쳤다고 고백했다. 19살 나이에 엄청난 재능을 보여준 후 부모님으로부터 독립해 혼자 살기 시작하면 나쁜 유혹을 이겨내지 못했다. 그는 부모님으로부터의 독립을 두고 "지금까지도 그 결정은 제가 한 일 중 가장 최악의 선택 중 하나다. 저는 정말 집에 남아있었어야 했다"고 돌아봤다.

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이어 "19세의 나이에 집을 떠나 맨유에서 뛴다는 것은, 잘못될 수 있는 일들이 너무나 많다는 것을 의미한다. 저는 너무 미숙했다. 많은 것들을 알지 못했기 때문에, 상황을 통제할 수 있도록 집에서 부모님과 함께 지냈어야 했다"고 했다.

결국 맨유로부터 방출된 윌리엄스는 2025~2026시즌 잠시 헐시티와 계약했지만 결국 3경기 뛰고 다시 방출됐다. 맨유에서 방출됐을 때를 회상하자 "당시에는 그저 '뭐 어때, 이렇게 된 거지'라는 생각이었지만, 사실 저는 어두운 상태에 있었다. 두어 달이 지난 후 '맙소사, 내가 무슨 짓을 한 거지?'라는 생각이 들었다. 7살 때부터 제 삶의 전부였던 것이 사라졌다는 사실이 그제야 실감 난 거죠. 특히 혼자서 그 생각만 하고 있을 때는 정말 가슴이 찢어지는 듯한 기분이 든다"고 고백했다.

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웃음가스 흡입을 두고는 "지금의 제 자신을 돌이켜보면 제가 얼마나 바보 같았는지 모른다. 그것은 운동선수가 할 짓이 아니며, 축구선수가 할 짓도, 성인 남성이 할 짓도 아니다. 미련한 짓이었다"고 했다.