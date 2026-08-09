'등장만으로 환호성' 상암벌을 달군 '7번' 이강인, AT 마드리드 첫 경기는 승리 불발...맨시티전 1-3 패배[현장리뷰]

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 프리킥을 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 앙투완 세메뇨가 돌파를 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

Advertisement

Advertisement

[상암=스포츠조선 이현석 기자]무더위보다 뜨거운 축구 열기가 가득했던 주인공은 이강이었지만, 승자는 맨체스터 시티였다.

Advertisement

아틀레티코 마드리드는 9일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열린 맨시티와의 2026년 쿠팡플레이 시리즈 2경기에서 1대3으로 패배했다.

한국을 뜨겁게 달군 두 팀의 맞대결은 앞서 2023년 여름에도 성사된 바 있다. 당시 맞대결에서는 아틀레티코 마드리드가 2대1로 승리했다. 맨시티는 3년 만에 패배를 설욕했다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 그라운드에 나선 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 맨시티 엔초 마레스카 감독이 경기를 지켜보고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

디에고 시메오네 감독은 특유의 4-4-2 포메이션을 꺼내들었다. 최전방 투톱에 카를로스 마르틴과 아데몰라 루크먼이 출전했다. 좌우에 오베드 바르가스와 로드리고 멘도사가 중앙에는 코케, 모르텐 히울만이 자리했다. 포백은 다비드 한츠코, 로뱅 르노르망, 호르헤 도밍게스, 다니 마르티네스가 꾸렸다. 골문은 얀 오블락이 지켰다.

Advertisement

기대를 모았던 이강인은 벤치에서 출발했다. 이날 경기는 이강인이 아틀레티코 마드리드 이적 이후 처음 출전하는 경기였다. 이강인은 최근 아틀레티코 유니폼을 입었다. 이번 쿠팡시리즈를 통해 아틀레티코에 처음으로 합류했다. 마드리드가 아닌 서울에서 선수단에 포함된 이강인은 구단의 지침에도 불구하고 풀타임을 소화할 완벽한 몸 상태는 아니라고 알려졌다. 스페인의 아스는 '이강인은 선발 출전하지 않는다'며 '훈련에 두어 번밖에 참여하지 못했고, 후반전에 출전 기회를 얻을 것이다'고 했다. 예상대로 이강인은 선발이 아닌 후반 교체로 경기를 소화했다.

Advertisement

맨시티는 합류하지 못한 선수들을 제외하면 최정예로 선발을 꾸렸다. 4-2-3-1 포메이션을 택한 엔조 마레스카 감독은 최전방에 오마르 마르무쉬를 내세웠다. 2선은 사비뉴, 필 포든, 앙투완 세메뇨가 포진했다. 3선은 티자니 라인더르스, 마테오 코바치치가 꾸렸다. 마테우스 누녜스, 후벵 디아스, 요수코 그바르디올, 빅토르 헤이스가 수비진을 구성했다. 골키퍼 장갑은 잔루이지 돈나룸마가 꼈다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 필 포든이 슛팅을 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 사비뉴와 다니 마르티네스가 공을 다투고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

경기 초반부터 두 팀은 뜨겁게 격돌했다. 전반 2분 수비 클리어링 실수로 빠진 공을 마르무쉬가 잡아내며 득점 기회를 잡았지만, 빠르게 커버를 나온 오블락에게 공이 걸리며, 슈팅까지 이어가지 못했다. 맨시티의 공세가 돋보였다. 전반 7분 박스 정면까지 돌파한 라인더르스는 곧바로 슈팅을 시도했다 .아틀레티코 수비의 육탄 방어에 막혔다. 이어진 포든의 슈팅도 수비에 걸렸다. 1분 뒤에도 마르무쉬가 수비 뒷공간을 파고들어 득점 기회를 노렸으나 오프사이드가 선언됐다.

Advertisement

맨시티는 세메뇨가 뜨거웠다. 전반 23분 포든의 롱패스를 받은 세메뇨는 좌측에서 돌파로 순식간에 박스 깊숙한 곳으로 침투했다. 공을 문전으로 연결했으나, 공격수들에게 닿지 못했다. 전반 24분에는 우측에서 공을 잡은 사비뉴가 중앙까지 파고들어 시도한 중거리 슛이 골대를 조금 벗어났다.

Advertisement

아틀레티코 마드리드도 조금씩 반격에 나섰다. 전반 31분 박스 정면에서 공을 잡은 루크먼은 수비 한 명까지 제치고 슈팅 기회를 노렸다. 타이밍을 놓친 루크먼은 이후 박스 정면의 멘도사에게 공을 내줬고, 멘도사의 돌파가 수비에 끊겼지만, 히울만이 이를 슈팅으로 마무리했다. 다만 공은 수비에 막혀 높게 떴다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 호르헤 도밍게스가 선제골을 터뜨리고 환호하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

맨시티의 공격을 아틀레티코 마드리드가 끈질기게 차단했다. 35분 세메뇨가 환상적인 돌파로 기회를 만들었다. 하지만 마지막 컷백이 제대로 연결되지 않았다. 이후 사비뉴가 오른쪽에서 멋진 드리블로 기회를 만들었지만, 마무리가 아쉬웠다. 37분 사비뉴가 또 한번 오른쪽을 완벽히 무너뜨리고 들어갔다. 하지만 마지막 컷백이 또 다시 슈팅까지 이어지지는 않았다.

맨시티의 주도 속 아틀레티코가 간헐적 역습으로 나섰다. 아틀레티코의 공격은 번번히 오프사이드에 걸렸다. 맨시티가 40분 좋은 슈팅을 때렸다. 오랜기간 볼을 돌린 후 누녜스가 가운데에 있던 포든에게 내줬다. 포든의 왼발 슈팅은 아틀레티코 수비 맞고 골대를 살짝 빗나갔다.

아틀레티코가 43분 선제골을 넣었다. 코너킥 상황에서 혼전 중 히울만이 내준 볼이 중앙에 있던 도밍게스에게 연결됐다. 도밍게스는 오른발 아웃사이드로 빈구석을 노렸다. 아틀레티코 마드리드는 격차를 벌리기 위해 분전했다. 전반 추가시간 49분 후방에서 침투 패스를 받은 루크먼은 순식간에 문전으로 빠져들어 슈팅까지 이어갔으나, 공은 골대 위로 향했다. 전반은 아틀레티코 마드리드의 1-0 리드로 마무리됐다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 맨시티 라인더르스가 돌파를 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 맨시티 마르무시가 동점골을 터뜨리며 환호하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

후반에도 먼저 공격을 주도한 쪽은 맨시티였다. 후반 5분 박스 우측에서 사비뉴가 중앙까지 직접 돌파를 시도했다. 수비를 제친 사비뉴는 슈팅까지 이어갔으나, 공은 오블락 정면으로 향했다.

아틀레티코 마드리드도 틈을 노렸다. 후반 8분 코바치치를 압박해 공을 뺏은 코케가 박스 부근으로 쇄도하는 바르가스에게 공을 전달했다. 힘이 실리지 못한 바르가스의 슈팅은 돈나룸마에게 잡혔다.

세메뇨가 아틀레티코 마드리드 수비를 무너뜨렸다. 후반 12분 세메뇨는 측면에서 공을 잡고 아틀레티코 마드리드 수비를 돌파했다. 균형을 잃으면서도 공에 대한 집중력을 유지했고, 환상적인 턴 동작으로 뚫어냈다. 박스 깊숙한 곳까지 진출한 세메뇨는 문전으로 낮고 빠른 크로스를 올렸고, 쇄도하던 마르무쉬가 이를 밀어넣었다. 경기를 원점으로 돌렸다.

세메뇨의 돌파에 아틀레티코는 또 흔들렸다. 후반 14분 세메뇨가 수비 뒷공간으로 빠져들어가며 공을 잡았다. 세메뇨는 박스 안에서 크로스를 시도했고, 이를 마르무쉬가 다시 마무리해 골망을 흔들었다. 세메뇨의 돌파 두 번이 순식간에 경기 분위기를 맨시티로 가져왔다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기를 펼치고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 득점 찬스를 놓친 뒤 아쉬워하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

이강인이 모습을 드러낸 것은 후반 17분이었다. 아틀레티코 마드리드는 대거 선수 교체를 감행했다. 이강인도 그중 한 명이었다. 시메오네 감독은 이강인이 투입되기 전 직접 불러 지시를 하는 모습까지 보였다. 이강인은 곧바로 최전방에 자리 잡고, 모두가 예상한대로 세컨드 스트라이커의 역할을 받은 모습이었다. 이강인의 플레이 하나, 움직임 하나에 뜨거운 함성이 터졌다.

이강인의 패스부터 위협적인 공격이 나왔다 .후반 27분 이강인은 하프라인 부근에서 정확한 전환 패스로 공격은 좌측으로 전개했다. 패스 이후 이어진 크로스를 아르나우 오르티스가 헤더로 마무리했으나, 돈나룸마가 잡았다.

이강인의 슈팅이 아쉽게 골문을 외면했다. 후반 31분 박스 좌측에서 아르나우 솔라가 올린 크로스, 박스 중앙에서 기다리던 이강인은 침착하게 상대 수비를 따돌리고 슈팅으로 연결했다. 다만 공은 골대 위로 뜨고 말았다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 니코 곤잘레스와 공을 다투고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

맨시티도 추가골 기회를 노렸다. 후반 35분 수비 뒷공간으로 빠져든 디빈 무바마가 1대1 기회를 잡았으나, 오블락의 선방에 막혔다. 후반 41분에는 누녜스가 시도한 중거리 슛이 오블락 정면으로 향했다. 후반 43분에는 포든의 크로스를 박스 우측에서 에체베리가 슈팅으로 연결했으나, 관중석으로 향했다.

맨시티가 한 골을 더 달아났다. 후반 45분 이강인의 패스가 막힌 후 전개된 공격, 공을 잡은 라얀 아이트누리가 순식간에 박스 안으로 진입했다. 1대1 기회에서 오블락을 완벽하게 뚤어내며 골문을 갈랐다.

아틀레티코 마드리드는 추격의 끈을 놓지 않았다. 후반 추가시간 51분 마지막 역습 상황에서 패스를 받은 이케르 루케의 슈팅은 옆그물을 때렸다.

경기는 맨시티의 3대1 승리로 마무리됐다.

상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com