"AT 마드리드-대표팀 사랑해주세요" 韓 축구 역사상 최초의 빅클럽 '서울 입단식'...이강인의, 이강인에 의한, 이강인을 위한 '이례적 이벤트'[현장에서]

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기가 끝난 후 진행된 입단식에서 소감을 전하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기를 펼치고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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[상암=스포츠조선 이현석 기자]아틀레티코 마드리드의 7번, 이강인이 서울월드컵경기장에서 한국 축구 팬들의 환호와 함께 입단식을 진행했다.

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아틀레티코 마드리드는 9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터시티와의 2026년 쿠팡플레이 시리즈 2경기에서 1대3으로 패배했다.

이날 경기는 프리시즌임에도 불구하고 뜨거운 열기를 자랑했다. 전반부터 치열하게 격돌한 두 팀, 먼저 리드를 잡은 팀은 아틀레티코 마드리드였다. 코너킥 상황에서 혼전 중 히울만이 내준 볼이 중앙에 있던 도밍게스에게 연결됐다. 도밍게스는 오른발 아웃사이드로 빈구석을 노렸다. 하지만 후반을 주도한 쪽은 맨시티였다. 맨시티는 후반 12분과 14분 오마르 마르무쉬, 후반 45분 라얀 아이트누리의 득점으로 경기를 뒤집고 승를 챙겼다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기에 투입되고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

치열했던 경기 이후 특별한 행사가 팬들을 반겼다. 이강인의 입단식이었다. 이번 입단식은 한국 선수의 빅클럽 이적 사상 최초로 서울에서 진행된 행사였다. 쿠팡플레이는 경기에 앞서 '이번 입단식은 이강인이 아틀레티코 마드리드 홈구장인 '리야드 에어 메트로폴리타노'에 입성하기 전, 한국 팬들 앞에서 가장 먼저 진행되는 이례적인 이벤트'라고 밝혔다.

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이강인은 이번 여름 아틀레티코 마드리드 이적을 마무리했음에도 쉽게 팀에 합류하지 못했다. 병역 문제가 발목을 잡았다. 항저우아시안게임 금메달로 4주간 기초 군사 훈련을 받고, 34개월 동안 544시간의 체육 분야 봉사활동을 하는 병역 특례 혜택을 받았다. 그러나 4주 군사 훈련을 받지 않아 추가적인 행정 절차가 필요했다. 해당 절차가 늦어지며, 합류 장소가 마드리드가 아닌 서울로 바뀌었다. 합류 시기가 늦어진 아쉬움은 있었지만, 그 덕분에 아틀레티코 마드리드 선수로서 진행하는 입단식을 한국 팬들 앞에서 진행할 수 있었다.

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아틀레티코 마드리드는 라리가 우승 11회, 코파델레이 우승 10회 등을 연출한 스페인의 '빅3 클럽'이다. 유럽 최상위 경쟁력을 입증해 온 명문 구단이다. 이강인이 현지 홈구장에 앞서 한국 팬들 앞에서 가장 먼저 입단식을 치르는 것은 구단 역사상으로도 전례 없는 특급 대우다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

경기 종료 후 진행된 이번 입단식에는 스페인 축구의 전설적인 공격수 다비드 비야가 함께 했다. 이강인과 함께 선 비야는 "아틀레티코 마드리드 구단을 대표해 팬들에게 감사의 말을 전한다. 3년 전에도 이 경기장에서 경기를 치렀다. 다시 이곳에서 여러분을 만날 수 있어 기쁘다. 지난번보다 더 많은 팬들이 아틀레티코 마드리드 유니폼을 입어서 기쁘다"며 "구단에 합류한 이강인에게 축하의 말을 전하고 싶다. 팬들에게 즐거운 플레이를 보여줄 것을 기대하고 있다. 이강인이 선수로서, 팀으로서 목표한 바가 이어질 것이다. 많은 것을 이루길 바라고 행운이 있길 바라며 서울에서 얼른 다시 뵙길 바란다"고 했다. 비야는 이강인에게 직접 '레전드'가 새겨진 유니폼을 전달해 입단을 축하했다.

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이강인도 기쁨을 숨기지 않았다. 그는 팬들 앞에서 "더운 날씨에 많이 찾아주셔서 감사하다. 이적을 해서 중요한 시가에 좋은 구단에 왔다. 좋은 모습을 보여드리기 위해 최선을 다해 노력하겠다. 아틀레티코와 국가대표팀도 많이 사랑해주셨으면 한다. 선수로서, 사람으로서 항상 발전하고 좋은 모습 보여드리겠다. 많은 사랑 부탁드린다"고 입단 소감을 밝혔다. 팬들도 뜨거운 박수와 함성으로 이강인의 아틀레티코 마드리드 입단을 축하했다.

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상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com