충격적인 추락사고! 흥분해 골 세리머니하다가 '쿵'…비틀거리다 바닥에 쓰러져→골 취소 엔딩

골 세리머니를 하다가 추락하는 자시. 사진=아타케 푸트볼레로 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]브라질 축구 리그에서 한 선수가 골 세리머니를 하다가 터널 아래로 추락하는 사고가 발생했다.

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영국 더선은 9일(한국시각) '브라질 팬들은 코리치바 FC의 스타 자시가 취소된 골을 자축하다 터널 아래로 추락하는 모습을 지켜보며 충격에 빠졌다'고 보도했다.

자시는 이날 열린 샤페코엔시와의 리그 경기에서 2-0으로 앞서는 골을 터뜨린 뒤 광고판을 뛰어넘었다. 그런데 광고판 뒤에는 원정팀 탈의실로 이어지는 통로가 있었고, 그는 그대로 추락하고 말았다. 해당 통로는 평소에는 덮여 있지만, 전반전 종료가 가까워지면서 경기장 관리 직원들이 통로를 열어둔 상태였다고 한다.

사진=더선

팀 동료들은 자시의 상태를 확인하기 위해 달려갔고, 자시는 잠시 후 다시 모습을 드러냈지만 비틀거리다가 바닥에 쓰러졌다. 의료진이 달려와 자시를 치료했고, 그는 골대 뒤에서 정신을 추스를 시간을 가졌다. 자시의 어이없는 부상 이후 그의 득점은 VAR(비디오판독) 결과 오프사이드로 취소되고 말았다. 자시는 전반전 남은 시간을 계속 뛰었지만, 추락의 충격은 남아 있었다. 결국 후반전 초반 교체되고 말았다. 코리치바는 이날 샤페코엔시를 상대로 티아고 코제르와 페드루 호샤 네베스의 골에 힘입어 2-1로 승리했다. 팀이 졌더라면 자시에게는 최악의 하루가 될 뻔한 순간이었다.

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공교롭게도 코리치바의 이스타지우 쿠투 페레이라 경기장에 있는 문제의 통로가 사고를 일으킨 것은 이번이 처음이 아니다. 지난 2014년에도 코리치바가 상파울루와 맞붙었을 당시 최전방 공격수 조엘이 이곳에서 사고를 당했다. 계속해서 이 통로와 관련된 선수들의 안전사고가 발생하고 있어 구단 차원에서의 대책 마련이 시급한 상황이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com