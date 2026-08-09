마레스카 감독 "서울에서의 6일 만족스러워, '이적설' 로드리는 14일에 합류"[현장 기자회견]

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 맨시티 엔초 마레스카 감독이 경기를 지켜보고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

Advertisement

Advertisement

[상암=스포츠조선 박찬준 기자]"로드리, 14일에 합류한다."

Advertisement

엔조 마레스카 맨시티 감독의 설명이었다. 맨시티는 9일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열린 아틀레티코 마드리드와의 2026년 쿠팡플레이 시리즈 친선경기에서 3대1로 승리했다. 3년 전 아틀레티코전 1대2 패배를 설욕한 맨시티는 한국에서의 2연전을 모두 3대1 승리로 장식했다.

전반 선제골을 허용하며 끌려가던 맨시티는 후반 세메뇨-마르무쉬 콤비가 두 골을 만들며 단숨에 경기를 뒤집었다. 막판에는 아이트 누리의 쐐기골까지 터지며 승리를 거뒀다.

경기 후 기자회견에 나선 마레스카 감독은 "유럽 최고의 팀을 상대로 좋은 테스트를 가질 기회를 잡았다. 프리시즌은 이제 끝이다. 진짜 시즌이 시작된다"고 했다.

Advertisement

이어 "오늘 결과는 만족스럽다. 마무리의 중요성을 보여준 경기다. 전반은 우리가 잘하고도 마무리를 못했는데 후반에는 박스 안 플레이가 살아나며 마무리까지 했다. 시즌에는 넓게 벌려서서 1대1 기회를 만들 수 있도록 하겠다"고 했다.

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 맨시티 엔조 마레스카 감독이 경기를 지켜보고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

Advertisement

마레스카 감독은 "전반은 1대1 상황에서 찬스 메이킹이 부족했다. 후반은 이 부분을 강조했다. 아직 프리시즌이지만, 시즌 중에는 더 잘할 것이다. 마르무쉬는 이날 멀티골로 더 큰 자신감을 얻지 않을까 싶다"고 했다.

다만 마르무쉬의 잔류 여부에 대해서는 말을 아꼈다. 마레스카 감독은 "아직 확답할 수 없다. 다른 선수들과 마찬가지로, 경기 출전에 불만을 보이는 선수들은 경기를 뛰기 위해 노력을 하고 있다. 더 뛰고 싶어하는 것은 충분히 이해하고 있다"고 했다.

Advertisement

올 여름 맨시티에 부임한 마레스카 감독은 프리시즌에 엄지를 치켜올렸다. 마레스카 감독은 "만족스럽다. 새로운 감독이 오면 새로 시작되는데, 선수들은 개방적으로 이해하려 했다. 훈련에서 나온 모습이 경기에서 잘 나타나고 있다"고 했다.

Advertisement

맨시티 팬들의 관심사는 핵심 미드필더 로드리의 잔류여부다. 로드리는 2026년 북중미월드컵에서 최고의 활약을 펼치며 주가를 올렸고, 현재 레알 마드리드와 바르셀로나의 관심을 받고 있다. 마레스카 감독은 "현재 업데이트 받은 것은 없다. 14일에 구단에 합류할 것"이라고 했다.

서울에서의 6일에 대해서는 "만족스럽다. 팬들도 환영을 해줬고, 서울에서의 일정은 더할 나위 없이 좋았다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com