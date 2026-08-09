"韓 축구 좋은 상황 아니지만...관심-사랑 주셨으면" 이강인, AT 마드리드-국대 에이스로서 밝힌 다짐 "최선을 다해 노력하겠다"[현장인터뷰]

상암=이현석 기자

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 팀 동료에게 박수를 보내고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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[상암=스포츠조선 이현석 기자]'한국 축구 에이스' 이강인이 앞으로의 각오를 밝혔다. 아틀레티코 마드리드와 한국 대표팀에서의 노력을 다짐했다.

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이강인은 9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와의 2026년 쿠팡플레이 시리즈 2경기에서 아틀레티코 마드리드 소속 첫 경기를 소화했다. 아틀레티코 마드리드는 맨시티에 1대3으로 패배했다.

오랜 시간 기다린 출전이었다. 이강인은 지난달 25일 아틀레티코 마드리드 이적을 확정했으나, 선수단 합류는 병역 문제로 6일에서야 가능했다. 팀에 적응하는 시간이 부족했기에, 이날 경기에서는 후반 교체로 나섰다. 후반 19분 그라운드를 밟은 이강인은 세컨드 스트라이커 자리에 배치되어 종료 휘슬이 울릴 때까지 경기를 소화했다. 번뜩이는 장면은 부족했으나, '7번' 이강인의 등장만으로도 경기장 분위기는 뜨거워졌다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

경기 후 믹스트존에 나온 이강인은 "먼저 많이 더운데도 불구하고 찾아주신 팬들에게 진심으로 감사드린다"며 "모든 분들이 알다시피 지금 한국 축구가 좋은 상황은 아니다. 그래도 선수들은 이 상황에서 많은 축구 팬들에게 기쁨을 드리고 싶어서 생각하고, 많이 반성하고 있다. 앞으로 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하려고 다들 이야기한다. 최선을 다할 테니까 많은 관심과 사랑 주셨으면 감사하겠다"고 했다.

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이어 "나뿐만 아니라 해외에 나간 선수들, K리그에서 뛰는 선수들 모두 대한민국 축구를 위해 최선을 다해 노력하고 있다. 안 좋은 부분만 봐주시지 마시고, 좋은 부분도 많이 봐주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기를 펼치고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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이강인은 이날 세컨드 스트라이커 자리에서 뛰었다. 다소 익숙하지 않은 포지션, 적응에 시간이 필요할 수밖에 없다. 이강인은 "그 위치에서 공격적으로 하는 것을 원하셨다. 처음 왔을 때부터 그런 부분에 있어서 많이 주문하셨다. 그렇게 확실히 말해줘서 선수로서 어떻게 플레이할 지, 확실하게 잘 알 수 있게 됐다. 동료들도 많이 도와져서 잘 적응하는 중이다"고 했다.

이어 "어느 자리에 뛰어도 괜찮다. 내가 도울 수 있는 부분에 있어서 최선을 다하면 된다고 본다. 어디가 편하기보다. 팀에 도움이 될 수 있는 부분이 좋다고 생각한다"고 자신감을 드러냈다.

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마지막으로 "선수로서 항상 좋을 수만은 없다고 본다. 힘든 순간도, 좋은 순간도 있다. 스페인에 돌아와서 너무 기쁘고, 기대되는 부분이 있다. 매 순간 최선을 다해서 좋은 모습을 보여드리려고 한다. 팀에 도움이 되려고 한다. 그게 아틀레티코 마드리드든, 국가대표든, 항상 노력할 테니까 많은 관심과 사랑 주셨으면 진심으로 감사드리겠다"고 했다.

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상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com