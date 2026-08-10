韓 심판 판정에 불만 가득! "이강인의 축제 부당하게 끝나"…'한국팬 열기' 리스펙 "현장 안 오면 설명 힘들어"

심판에게 파울을 어필하는 이강인. 연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인의 아틀레티코 마드리드 데뷔전이 다소 아쉬움을 남겼다. 스페인 현지 매체들도 이번 방한 경기에 대해 불만을 드러냈다.

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스페인 매체 '아스'는 9일(한국시각) '아틀레티코는 이강인의 데뷔전에서 맨체스터 시티에 패했다'며 '맨시티가 2-1로 앞선 골은 명백한 오프사이드에서 나왔다'고 보도했다.

이날 서울월드컵 경기장에서 열린 아틀레티코와 맨시티의 경기는 맨시티의 3-1 승리로 끝이났다. 이강인의 출전과 함께 큰 함성이 터져 나왔지만, 벌어진 격차를 만회하지 못했다.

이강인은 약 30분 동안 자신의 기량을 보여줄 기회를 얻었다. 이번 투어 기간 내내 아틀레티코 내에서 가장 큰 관심을 받은 선수였다. 이강인은 교체 투입되자마자 직접 프리킥을 처리했다. 상대 골문 옆을 살짝 벗어나는 아쉬운 슈팅이었다. 이강인은 후반 30분 솔라의 패스를 다이렉트 슈팅으로 연결했지만, 골문을 벗어나고 말았다.

역전골에 성공한 맨시티 마르무시. 연합뉴스

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이강인의 데뷔전보다도 현지에서 주목받은 것은 한국 심판진의 판정에 대한 불만이었다.

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후반 14분 앙투안 세메뇨의 크소를 받은 오마르 마르무시가 멀티골에 성공했다. 이 장면에서 세메뇨가 오프사이드 위치에서 패스를 받았다는 주장이 나왔다. 친선 경기라 비디오판독(VAR)이 없었기에 판정은 번복되지 않았다.

매체는 '맨시티의 두 번째 골은 명백한 오프사이드에서 나왔다'며 '이강인의 축제는 부당한 패배로 끝났다'고 지적했다. 이어 '공식 경기였다면 이 골은 득점으로 인정되지 않았을 것이다'고 덧붙였다.

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스페인 매체 '스포르트'도 '두 번째 골에는 논란의 여지가 있었다'며 '세메뇨가 명백한 오프사이드 위치에서 출발했다'고 지적했다.

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이강인이 한국에서 데뷔전을 치른 만큼 축제가 되길 원했던 무대였다. 새롭게 생겨난 수많은 한국의 아틀레티코 팬들이 관중석에서 뜨거운 응원을 보냈기에 그만큼 아쉬움은 컸다.

아스는 '서울에서 실제로 벌어진 일을 현장에 없었던 사람에게 설명하기는 어렵다'며 '서울에서도 아틀레티코를 열정적으로 응원한다는 사실을 설명하는 것 역시 쉽지 않다. 장관이었다'고 아틀레티코를 응원하는 한국 팬들에 대한 존경을 보냈다.

아틀레티코가 이번 프리시즌 투어에서 한국으로 가져온 이강인 유니폼 1만장은 모두 판매된 것으로 알려졌다. 이강인의 유니폼 판매량은 지난 시즌 앙투안 그리즈만보다 5배나 많을 것으로 추정되고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com