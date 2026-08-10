'금쪽이' 래시포드, 드디어 캐링턴 출근! 2년 만에 맨유 실전 복귀? 캐릭은 과연 어떻게 쓸까

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[스포츠조선 박상경 기자] 마커스 래시포드가 2년 만에 맨체스터 유나이티드 스쿼드에 복귀하는 것일까.

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영국 일간지 데일리메일은 9일(한국시각) '래시포드가 맨유 선수단에 복귀한다'고 전했다. 래시포드는 이날 맨유 캐링턴 훈련장에 차를 몰고 진입하면서 팬들의 열렬한 환호를 받았다. 래시포드 역시 사인을 요청하는 팬들의 요구에 응하면서 "고맙다"고 인사를 건넸다.

래시포드는 맨유가 자랑하는 '성골 유스'다. 맨체스터 출신으로 맨유 유스팀을 거쳐 2016년 1군에 데뷔해 간판 공격수로 활약했다. 잉글랜드 대표팀에서도 세 번의 월드컵 출전 및 두 번의 유럽선수권 출전을 기록하면서 기량을 인정 받았다.

하지만 래시포드는 지난해 초 맨유를 떠나 방랑 생활을 시작했다. 2024~2025시즌 당시 맨유 지휘봉을 잡고 있던 후벵 아모림 감독과의 불화가 원인이 됐다. 결국 2024년 12월 12일 빅토리아 플젠(체코)와의 유로파리그 경기 이후 출전 명단에서 제외됐고, 후반기에 애스턴빌라로 임대돼 시즌을 마무리 했다. 지난 시즌을 앞두고는 바르셀로나로 재임대 되면서 한 시즌을 보냈다.

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이런 가운데 맨유도 변화를 겪었다. 아모림 감독이 부진 끝에 경질됐고, 올 초 마이클 캐릭 감독이 대행 신분으로 지휘봉을 잡았다. 이후 맨유는 놀라운 반등에 성공하면서 프리미어리그 3위 및 유럽챔피언스리그 복귀라는 최상의 마무리를 했다. 캐릭 감독은 시즌 직후 정식 감독으로 부임했다.

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지난 시즌을 마친 뒤 래시포드의 맨유 복귀 여부는 불투명했다. 하지만 바르셀로나가 완전 영입 옵션을 실행하지 않았다. 맨유가 래시포드에 4000만파운드(약 762억원)의 바이아웃을 설정한 것으로 알려졌지만, 구체적인 제안은 닿지 않았다.

래시포드의 맨유 복귀엔 캐릭 감독의 의견도 반영된 것으로 알려졌다. 캐릭 감독은 정식 감독 부임 후 래시포드와 올 시즌 함께 할 것이란 뜻을 피력해왔다. 현역 말년 함께 뛰었고, 지도자 전향 뒤에도 오랜 기간 그를 지도하면서 특성을 누구보다 잘 알고 있는 부분이 작용한 것으로 보인다. 래시포드 역시 팀 선배이자 스승인 캐릭 감독에 대한 큰 신뢰를 안고 맨유 복귀를 준비하는 모양새다. 앞으로 캐릭 감독과 래시포드가 어떤 호흡을 보일지에 관심이 쏠린다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com