[프리시즌 매치 리뷰]'충격, 또 수비 붕괴 2연패' EPL 챔피언 아스널, 홈에서 도르트문트에 2-3 패배..아르테타 감독 "기마랑이스는 우리가 필요했던 전사다"

Dortmund's Italian defender #39 Filippo Mane (L) fouls Arsenal's Norwegian midfielder #08 Martin Odegaard (C) during the English Premier League football match between Arsenal and Borussia Dortmund at the Emirates Stadium in London on August 9, 2026. (Photo by CARLOS JASSO / AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]EPL 챔피언 아스널이 프리시즌 경기에서 2경기 연속으로 패배를 당했다. 홈에서 지난 6일 스페인 베티스에 1대3으로 패한 데 이어 독일 보르시아 도르트문트에도 졌다.

Advertisement

아스널은 9일(한국시각) 영국 런던 홈에서 벌어진 에미레이츠컵에서 도르트문트에 2대3으로무너졌다.

도르트문트는 전반 7분 사무엘레 이나시오가 깔끔한 마무리로 선제골을 터뜨렸고, 전반 29분 콘스탄티노 카렛사스가 환상적인 감아차기 슈팅으로 두 번째 골을 넣었다. 전반전을 0-2로 끌려간 아스널은 후반 9분 교체 출전한 이탄 은와네리가 크리스토스 초리스의 도움을 받아 첫번째 만회골을 터트렸다.

Arsenal's Spanish defender #03 Christhian Mosquera (L) vies with Dortmund's Swedish defender #24 Daniel Svensson (2L) during the English Premier League football match between Arsenal and Borussia Dortmund at the Emirates Stadium in London on August 9, 2026. (Photo by CARLOS JASSO / AFP)

2-1로 쫓긴 도르트문트는 후반 1분 코너킥 상황에서 조앙 가두가 세 번째 골을 넣었으며, 이후 아스널은 초리스가 파울을 당해 얻어낸 페널티킥을 빅토르 예케레스가 성공시키며 아스널이 두 번째 골을 기록했다. 90분 경기는 도르트문트의 3대2 승리로 끝났다. 이후 양 팀은 경기 결과와 상관없이 경기 후 승부차기를 진행했다. 아스날은 가브리엘 제수스, 파비우 비에이라, 피에로 인카피에, 가브리엘 마르티넬리, 느와네리가 모두 성공시키며 5-4로 승리했다.

Advertisement

이제 아스널은 13일 코모와의 프리시즌 한 경기 만을 남겨두고 있다. 오는 16일에는 맨체스터 시티와 FA 커뮤니티 실드 경기를 갖는다. 새 2026~2027시즌 프리미어리그 개막은 22일 코번트리와 홈 경기다.

Soccer Football - Pre Season Friendly - Emirates Cup - Arsenal v Borussia Dortmund - Emirates Stadium, London, Britain - August 9, 2026 Arsenal's Viktor Gyokeres scores their second goal from the penalty spot Action Images via Reuters/Matthew Childs

Advertisement

한편 아스널 사령탑 미켈 아르테타 감독은 최근 영입한 브라질 국가대표 미드필더 브루노 기마랑이스에 대해 "그는 아스널에 새로운 불꽃을 일으킬 것"이라고 말했다. 뉴캐슬 유나이티드로부터 이적료 7500만파운드에 이적한 기마랑이스의 합류는도르트문트전에 앞서 홈 관중들에게 인사했다. 기마랑이스는 도르트문트전 출전 명단에는 포함되지 않았다. 코모와의 경기에 출전할 가능성이 높다.

아르테타 감독은 "그는 스스로를 전사라고 표현한다. 기마랑이스는 모범적인 기량과 직관, 리더십, 카리스마를 갖춘 전사이며, 이는 우리에게 도움이 되고 팀에 진정으로 새로운 불꽃을 일으킬 것이다. 그를 영입하게 되어 기쁘다. 그가 훈련장에 즉각적으로 가져온 에너지, 그리고 이곳에 와서 클럽에 위대한 역사를 만들고자 하는 배고픔과 열망을 우리는 매우 명확하게 확인했다. 그것이 바로 우리에게 필요한 야망"이라며 "우리는 다음 단계로 나아가길 원하며, 조직 내부의 모든 사람을 더 높은 곳으로 밀어 올리기 위해 이러한 인성, 열망, 성격을 가진 선수들이 필요할 것이라고 매우 확신하고 있다"고 말했다.

아스널 팬들에게 인시하는 기마랑이스 캡처=아스널 구단 SNS

Advertisement

기마랑이스의 영입으로 아르테타 감독은 이제 데클런 라이스, 마르틴 외데고르, 마르틴 수비멘디, 마일스 루이스-스켈리, 이탄 은와네리, 에베레치 에제, 미켈 메리노 등 중원에서 활용할 수 있는 풍부한 옵션을 갖추었다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com