손흥민 우승 영웅 대추락의 연속...700억 구단 역대 최고 이적료→7개월 만에 방출대상

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자[토트넘 우승 영웅의 커리어가 완전히 꼬이고 있다.

Advertisement

영국 디 애슬래틱은 9일(한국시각) '에버턴이 드와이트 맥닐을 크리스탈 팰리스로 보내는 조건이 포함될 수 있는 거래를 통해, 크리스탈 팰리스로부터 브레넌 존슨을 영입하기 위한 협상을 진행 중'이라고 보도했다.

매체는 '25세의 존슨은 올해 1월 토트넘를 떠나 팰리스에 합류한 바 있으며, 26세의 맥닐은 2022년 여름부터 에버턴에 몸담아 왔다. 맥닐은 지난 겨울 이적시장에서 관련 서류가 제때 완료되지 않아 이적이 무산되기 직전, 팰리스 이적에 거의 다가섰던 바 있다. 양 클럽 간의 협상은 두 측면 공격수가 서로 유니폼을 갈아입는 방식을 두고 계속해서 이어지고 있다'고 언급했다.

로이터연합뉴스

존슨은 노팅엄에서 성장했다. 잉글랜드 리그1(3부 리그)에서 임대로 가능성을 보여준 뒤 노팅엄의 에이스로 등극했다. 노팅엄이 잉글랜드 챔피언십(2부 리그)에 있을 때 최고의 활약으로 팀을 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 승격을 이끌었다. EPL 데뷔 시즌을 10골-3도움으로 성공적으로 마무리한 뒤에 토트넘으로 이적하는데 성공했다.

토트넘 이적 후 첫 시즌은 5골-11도움, 두 번째 시즌에는 18골-7도움을 터트렸다. 특히 유로파리그(UEL) 결승전 결승골로 토트넘에 우승 트로피를 안기면서 이적료값을 이뤄냈다. 사실 공격 포인트 대비 경기력이 저조하다는 평가를 지속적으로 받았지만 트로피가 모든 걸 용서해줬다.

Advertisement

토트넘의 우승 영웅이 된 존슨이었지만 2025~2026시즌 토마스 프랭크 감독 체제에서 주전 입지를 상실하기 시작했다. 이에 곧바로 존슨은 새로운 도전을 선택했다. 팰리스가 과감하게 구단 역대 최고 이적료를 지불하면서 존슨을 데려갔다.

Advertisement

하지만 팰리스에서 존슨은 토트넘 시절과 비교해 처참한 경기력을 선보였다. 토트넘에 있을 때는 존재감 대비 공격 포인트라도 잘 쌓았지만 팰리스에서는 공격 포인트 생산력마저 떨어졌다. 자연스레 주전 경쟁에서는 완전히 밀려났고, 그렇게 존슨은 벤치 선수로 전락했다.

AFP연합뉴스

매체는 '존슨은 토트넘 이적 이전 노팅엄에서 활약하던 시절부터 에버턴이 오랫동안 주시해 온 영입 목표였다. 존슨은 올해 초 토트넘에서 당시 팰리스의 클럽 레코드 금액이었던 3500만파운드(약 666억원)의 이적료로 팰리스에 입단했다. 하지만 존슨은 팰리스에서 유의미한 영향력을 남기는 데 실패했다. 그는 26경기에 출전해 16경기에 선발로 나섰으나 2개의 도움만을 기록하는 데 그쳤다. 지난 5월 라요 바예카노를 꺾고 우승을 차지했던 유로파컨퍼런스리그 결승전에서는 벤치를 지켰다'고 설명했다.

결국 팰리스는 반 시즌 만에 존슨 매각을 고민 중인 것이다. 원래 많은 토트넘 선수들이 새로운 팀을 찾으면 '탈트넘 효과'를 누리기 마련이지만 존슨은 그마저도 누리지 못하고 있다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com