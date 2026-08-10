"韓 축구 영웅!" 황인범, 포르투 데뷔전 우승→리그 개막전에선 벤치…팀은 알베르카에 2-0 완승

사진=FC포르투 공식 SNS 캡처

사진=EPA-LUSA 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]'대한민국 축구 영웅' 황인범(포르투)이 개막전에서 벤치를 지켰다.

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포르투는 10일(이하 한국시각) 포르투갈 포르투의 에스타디우 두 드라가오에서 열린 알베르카와의 2026~2027시즌 포르투갈 프리메이라리가 개막전에서 2대0으로 이겼다. 전반 9분 공격수 안드레 실바가 상대 골키퍼의 반칙으로 얻은 페널티킥을 직접 차넣어 1-0 리드를 잡았다. 포르투는 전반 44분에도 상대 나빌 투아이지의 반칙으로 페널티킥을 얻었다. 가브리 베이가가 키커로 나서 득점에 성공했다. 포르투는 마지막까지 리드를 지키며 승리를 챙겼다. 이로써 지난 시즌 챔피언인 포르투는 리그 2연패 및 32번째 우승을 향한 첫발을 기분 좋게 뗐다.

사진=FC포르투 공식 SNS 캡처

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관심을 모았던 황인범은 교체 선수 명단에 이름을 올렸지만, 출전 기회는 얻지 못했다. 황인범은 지난달 21일 페예노르트(네덜란드)를 떠나 포르투로 이적했다. 그는 최근 막을 내린 2026년 북중미월드컵에서 맹활약했다. 조별리그 A조 1차전에서 체코를 상대로 1골-1도움을 폭발했다. 한국의 2대1 역전승을 이끌었다. 경기 뒤 '코리안 비티냐', '코리안 무티뉴'라는 찬사를 받았다. 독일, 잉글랜드 등 빅리그를 비롯해 멕시코, 중동에서도 관심을 보였다. 그중 가장 적극적이었던 팀이 포르투였던 것으로 전해진다.

황인범은 포르투와 3+1년 계약을 했다. 기본 이적료 450만유로(약 73억원)에 옵션 50만유로인 것으로 알려졌다. 구단은 '황인범은 팀이 여러 대회에서 경쟁하는 데 기여할 예정'이라며 기대감을 드러냈다. 실제로 황인범은 SCU 토레엔세(2부)와 2026년 수페르타사 칸디두 드 올리베이라(포르투갈 슈퍼컵)를 통해 포르투 공식 데뷔전을 치렀다. 팀이 1대0으로 승리하며 데뷔 무대에서 첫 우승 트로피를 들어올렸다. 황인범은 최고의 시작을 알렸다. 하지만 리그 공식 개막전은 벤치에서 지켜보는 것으로 막을 내렸다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com