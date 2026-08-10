'특별멘토 설기현-김원일 참가' K리그어시스트-HD현대1%나눔재단, 팀 K리그 선수단과 함께하는 '드림플레이어 축구 클리닉' 개최

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[스포츠조선 박찬준 기자]재단법인 K리그어시스트와 HD현대1%나눔재단이 '드림플레이어 축구 클리닉'을 개최했다.

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'드림플레이어'는 프로축구선수를 꿈꾸는 유소년을 대상으로 전·현직 K리그 선수들이 1대1 멘토링을 진행하는 프로그램이다. 올해 4월 발대식을 열고 멘토와 멘티가 정기적으로 만나 훈련과 멘토링을 이어가며 유소년 선수들의 성장을 지원하고 있다.

5일 서울월드컵경기장에서 펼쳐진 이번 행사는 팀 K리그 후원사인 HD현대의 지원으로 마련됐으며, 총 11명의 드림플레이어 멘티가 참여했다. HD현대는 '2026 쿠팡플레이 시리즈' 1경기에 드림플레이어 멘티들을 초청해 축구 클리닉과 팀 K리그 선수단 만남 행사를 진행했다.

오전에 진행된 드림플레이어 축구 클리닉은 서울월드컵경기장 보조경기장에서 열렸으며, 특별 멘토 설기현, 김원일, 강성주가 직접 강사로 나섰다. 이번 클리닉은 기본기 훈련과 실전 상황별 원포인트 레슨으로 구성했고, 멘토들은 멘티들의 플레이를 직접 살펴보고 포지션별 움직임과 경기 운영 방식 등을 꼼꼼히 지도했다. 이날은 훈련뿐 아니라 프로선수로 성장하는 과정에서 필요한 자세와 마음가짐도 함께 전했다.

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설기현 특별 멘토는 공격수에게 필요한 기술을 중심으로 원포인트 레슨을 진행했다. 설기현 멘토는 "신체 조건도 물론 중요하지만, 더 높은 무대에서 활약하기 위해서는 무엇보다 영리하게 플레이해야 한다"고 강조했다.

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행사에 참여한 멘티 윤승민은 "더운 날씨였지만 힘든 줄도 몰랐다. 오히려 많은 것을 배울 수 있어 매우 유익하고 즐거운 시간이었다"고 소감을 전했다.

축구 클리닉을 마친 멘티들은 경기장으로 이동해 팀 K리그 선수단을 하이파이브로 맞이했다. 이어 기성용 이동경 이승우 등 팀 K리그 선수들을 직접 만나 프로선수로 성장하기 위한 다양한 조언을 들었다. 특히 김륜성은 드림플레이어 프로그램을 통해 멘토링을 이어온 유하율 멘티와 라커룸에서 다시 만나 그동안의 훈련 과정과 성장에 대해 이야기하며 의미를 더했다.

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이후 드림플레이어 멘티들은 서울월드컵경기장 스카이박스로 이동해 팀 K리그 경기를 관람하며 행사를 마무리했다.

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이번 행사는 축구 꿈나무들이 K리그 선수들로부터 구체적인 조언을 직접 듣고 프로 무대를 가까이에서 경험할 수 있게 기획됐다. K리그어시스트와 HD현대1%나눔재단은 앞으로도 훈련 지원, 멘토링 등 전·현직 K리그 선수와 축구 꿈나무를 연결하는 다양한 프로그램을 이어갈 예정이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com