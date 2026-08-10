[오피셜]PSG→로마→바르샤→에버턴→AV, 그리고 다시 PSG로! '프랑스 국대 풀백' 디뉴, 11년만에 PSG 컴백..."PSG는 우승을 위해 만들어진 클럽!"

사진캡처=PSG SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]'베테랑 수비수' 뤼카 디뉴(33)가 11년 만에 파리생제르맹으로 복귀했다.

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PSG는 10일(한국시각) 공식 채널을 통해 '디뉴의 복귀를 발표하게 되어 기쁘다. 프랑스 국가대표 수비수인 디뉴는 2029년까지 계약을 맺었으며, 등번호 12번을 달게 된다'고 발표했다. 구체적인 이적료는 공개되지 않았지만, 영국 BBC는 'PSG가 디뉴 영입을 위해 바이아웃인 850만파운드(약 162억원)를 애스턴빌라에 지불하기로 했다'고 보도했다. 이로써 디뉴는 2013년부터 2015년까지 두 시즌을 뛴 PSG를 떠나고 나서 11년 만에 다시 '친정'으로 돌아오게 됐다.

릴 유소년팀 출신의 디뉴는 18세의 나이로 리그1 데뷔전을 치렀다. 북부 지역 클럽에서의 활약을 바탕으로 2013년 여름 PSG로 이적했다. 파리에서의 첫 두 시즌 동안, 그는 44경기에 출전하여 5개의 어시스트를 기록했다. 특히, 그는 PSG에서 프랑스 리그 우승 2회, 쿠프 드 프랑스 우승 1회, 쿠프 드 라 리그 우승 2회, 트로페 데 샹피옹 우승 3회를 달성했다.

2015~2016시즌 임대로 AS로마에 합류한 디뉴는 유럽 최고 수준에서 기량을 갈고 닦았다. 그는 로마에서 42경기에 출전하여 3골-4도움을 기록하는 등 뛰어난 활약을 펼쳤다. 이러한 성공적인 시즌은 당시 유럽챔피언이었던 바르셀로나의 루이스 엔리케 감독의 눈길을 사로잡았다. 디뉴는 바르셀로나 유니폼을 입고 46경기에 출전하여 2골-3도움을 기록했고, 라리가 우승, 코파 델 레이 2회 우승, 스페인 슈퍼컵 우승이라는 결과를 얻었다.

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라리가에서 2년간 활약한 디뉴는 에버턴으로 이적, 잉글랜드 프리미어리그 최고의 풀백 중 한 명으로 빠르게 자리매김했다. 4시즌 동안 127경기에 출전해 6골-20도움을 기록했다. 잉글랜드에서 가장 영향력 있는 수비수 중 한 명으로 성장한 그는 2022년 1월부터 애스톤빌라로 이적하며 영국 무대에 새로운 도전을 이어갔다. 우나이 에메리 감독 체제에서 디뉴는 애스턴빌라의 핵심 선수로 자리매김하며 182경기에 출전해 4골-24도움을 기록했다. 그는 2026년 유로파리그 우승에 중요한 역할을 했다.

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2014년부터 프랑스 국가대표로 활약해 온 그는 현재까지 레 블뢰에서 64경기에 출전했다. 2021년 U-20 월드컵 우승과 네이션스 리그 우승을 차지했으며, 2016년 유로 대회 결승 진출에도 기여했다. 이 수비수는 2014년과 2026년 월드컵에 참가했으며, 가장 최근 대회였던 북중미월드컵에서는 6경기에 선발 출전하여 팀의 준결승 진출에 일조했다.

뛰어난 왼발킥, 정확한 크로스, 그리고 최고 수준에서의 꾸준한 활약으로 정평이 나 있는 디뉴는 풍부한 유럽 및 국제 대회 경험을 바탕으로 PSG에 복귀했다. 그는 클럽 경력 동안 503경기에 출전하여 18골-59도움을 기록했으며, 유럽챔피언스리그, 유로파리그, 컨퍼런스리그 등 유럽 대회에서도 57경기에 출전했다.

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디뉴는 구단 홈페이지를 통해 "나세르 알 켈라이피 회장님, 루이스 캄포스 단장님, 그리고 엔리케 감독님께 감사드린다. 나를 이렇게 신뢰해주셔서 정말 감사하고, PSG에 다시 돌아오게 되어 기쁘다. 클럽이 많이 변했고, 한 단계 더 발전한 것 같아 감명 깊다. 다시 이곳에 오게 되어 정말 기쁘다. 캄포스 훈련장은 최고 수준의 경기력을 발휘할 수 있도록 모든 것이 완벽하게 갖춰져 있다"며 "어른이 되어 돌아왔다. 선수로서도 완전히 달라졌다. 더 성숙해지고 경험도 쌓였다. 그 경험을 팀에 더해 많은 트로피를 들어 올리고 싶다. 이 클럽은 우승을 위해 만들어졌고, 그게 클럽의 DNA다"고 했다.

사진캡처=PSG SNS

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그는 "PSG는 최고 수준의 축구와 탁월함을 경험한 곳이었다. 선수로서, 그리고 한 사람으로서 저를 성장시켜준 경험이었다. 즐라탄 이브라히모비치, 티아고 실바 같은 선수들과 함께 뛰면서 많은 것을 배웠고, 수많은 트로피를 들어 올렸다. 정말 멋진 경험이었고, 이 여정은 계속되어야만 했다. 유럽챔피언스리그 우승을 두 번이나 차지한 선수단과 함께할 날이 너무나 기대된다"며 "파르크 데 프랭스는 마법 같은 곳이다. 한 번이라도 거기서 뛰면 다시 돌아가고 싶어진다. 애스턴빌라 소속으로 유럽챔피언스리그에서 다시 이곳에 왔을 때 정말 마법 같은 순간이었다. 온몸에 소름이 돋는 경기장이다. 계약하기 전부터 팬 여러분께서 보내주신 따뜻한 응원에 진심으로 감사드리고, 파르크 데 프랭스에서 팬 여러분과 함께 올해 많은 승리를 축하할 날이 너무나 기대된다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com