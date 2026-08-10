13년 만에 밝힌 무리뉴의 진실! 퍼거슨 후임 맨유 감독직에 동의→울며 첼시 급선회…결국 레알 마드리드 후폭풍 "후회는 없다"

사진캡처=BBC

로이터 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]레알 마드리드의 지휘봉을 잡은 조제 무리뉴 감독이 13년 만에 알렉스 퍼거슨 전 맨유과의 약속을 깼다고 실토했다.

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퍼거슨 감독은 1986년 11월부터 2013년 5월까지 무려 27시즌 동안 맨유를 이끌었다. 맨유는 퍼거슨 감독 시절 유럽챔피언스리그(UCL) 2회, 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 13회, FA 5회 등 총 38개의 우승 트로피를 수집했다.

퍼거슨 감독이 떠난 자리는 현재 에버턴을 이끌고 있는 데이비드 모예스 감독이 채웠다. 그러나 퍼거슨 감독의 그림자는 진했다. 모예스 감독은 한 시즌도 이끌지 못하고 맨유를 떠났다.

그러나 모예스 감독 자리의 주인은 따로 있었다. 무리뉴 감독이었다. 영국의 'BBC'는 10일(한국시각) '수년간의 추측 끝에 무리뉴는 2013년 맨유에서 퍼거슨 경의 후임으로 부임하기로 합의했으나 마음을 바꿔 첼시로 복귀했음을 공식적으로 확인했다'고 보도했다.

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무리뉴 감독은 자신의 커리어를 다룬 넷플릭스 다큐멘터리 시리즈를 통해 당시 상황을 이야기했다. 무리뉴 감독은 "레알 마드리드를 떠날 때, 퍼거슨 경으로부터 감독직 제안이 들어왔다. 퍼거슨 경의 뒤를 이어 맨유로 가기로 계약했다"고 토로했다.

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하지만 현실이 되지 않았다. 그는 "그런데 몇 시간 만에 상황이 바뀌었다"고 밝혔다. 2005년과 2006년에 EPL 2연패를 달성했던 첼시가 복귀 제안을 했고, 끝내 거절할 수 없다고 느꼈다고 한다.

무리뉴 감독은 "맨유는 엄청난 매력을 가지고 있었기에 퍼거슨의 후임 자리를 제안받은 것은 매우 영광스러웠다. 하지만 축구 자체에 대한 사랑과 특정 클럽에 대한 사랑은 별개의 문제"라며 "이것이 축구에 대한 사랑보다 더 강력하다고 생각하다. 근본적으로 레알 마드리드를 떠난 후 나는 사랑받고 있다는 느낌을 받고 싶었다"고 고백했다. 그리고 "퍼거슨 경의 후임 감독 자리를 놓친 것은 극적인 일이었지만, 진심으로 내린 결정이었기에 후회는 없다"고 강조했다. 무리뉴 감독은 첼시로 돌아간 후 EPL과 리그컵 우승컵을 다시 들어올렸다.

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퍼거슨 감독은 당시 상황에 대해 "어느 날 밤, 무리뉴가 내게 전화를 걸어 울면서 '알렉스, 더 이상 못 견디겠어요. 첼시와 약속을 했는데, 그 약속을 어길 순 없어요'라고 말하더라. 그가 내게 말한 이유는 이해할 수 있었지만, 실망스러웠다"고 밝혔다.

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무리뉴 감독은 퍼거슨 감독의 뒤는 아니지만 2016년 5월 맨유와 마침내 연결됐다. 그러나 2018년 12월 성적 부진으로 도중하차했다. 그는 맨유에 유로파리그와 리그컵 우승컵을 선물했다. EPL 정상 등극에는 실패했다.

무리뉴 감독은 지난달 13년 만에 레알 마드리드 감독으로 돌아왔다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com