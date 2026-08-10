"4억 2800만 파운드 내놔!" 이강인, '독박 축구' 날벼락 피했다…아틀레티코 마드리드 '주포' 훌리안 알바레즈 지키기 '총력전'

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8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

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[스포츠조선 김가을 기자]아스널(잉글랜드)이 훌리안 알바레즈(아틀레티코 마드리드) 영입을 노리고 있다. 하지만 상황은 쉽지 않다.

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영국 언론 '익스프레스'는 9일(이하 한국시각) '아스널이 알바레즈 영입을 위해 4억 2800만 파운드의 바이아웃 조항을 제시해야 영입할 수 있다는 통보를 받았다. 알바레즈는 FC바르셀로나, 레알 마드리드(이상 스페인)를 비롯해 아스널의 관심도 받고 있다'고 보도했다.

알바레즈는 올 여름 이적설의 중심에 있다. 그는 2024~2025시즌을 앞두고 맨시티(잉글랜드)를 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 알바레즈는 아틀레티코 마드리드의 유니폼을 입고 2024~2025시즌 54경기에서 29골을 넣었다. 2025~2026시즌에도 52경기에서 20골-10도움을 기록했다.

전 세계가 그를 주목하고 있다. 아틀레티코 마드리드는 '판매 불가'를 외치는 상황이다. 디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독은 8일 목동종합운동장 주경기장에서 열린 맨시티전 공식 기자회견에서 "상황은 매우 명확하다. 구단은 결정을 내렸다. 스포츠적인 관점에서 우리는 알바레즈와 같은 선수를 보유하게 돼 매우 기쁘다. 그가 계속해서 성장하고 발전하며 지난 2년간 보여준 것처럼 최고의 모습을 계속 보여줄 수 있도록 확실히 지원할 것이다. 이는 기쁜 일이다. 그는 팀을 떠났다가 다시 돌아와서 자신이 가진 기량과 위상을 경기장에서 증명해야 했다. 스포츠적인 관점에서 우리가 할 수 있는 모든 것을 다하고, 지난 몇 년 동안 그랬던 것처럼 그를 돕는 것 외에는 다른 방법이 없다고 생각한다"고 말했다.

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'익스프레스'는 '알바레즈 영입을 위헤선 세계 최고 이적료 기록을 깨야 할 것으로 보인다. 아틀레티코 마드리드는 엄청난 바이아웃 조항인 약 4억 2800만 파운드에서 양보할 의사가 없기 때문'이라고 했다.

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알바레즈는 2026년 북중미월드컵 이후 휴식을 취했다. 이제 곧 아틀레티코 마드리드 훈련에 복귀할 예정이다. 아틀레티코 마드리드는 최근 '새 얼굴' 이강인이 합류하는 등 완전체를 향해 달려가고 있다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com