[오피셜]'포항 스틸야드 관중석 천장 석재 낙하' 한국프로축구연맹, K리그 전 구단 경기장 긴급 안전점검 실시

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]한국프로축구연맹이 K리그 전 구단 경기장 긴급 안전점검을 진행한다. 프로축구연맹은 10일 중 전 구단에 경기장 시설물에 대한 긴급 안전점검을 요청하는 공문을 발송하고, 각 구단은 차기 홈경기 개최 전까지 점검을 완료할 예정이다.

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아찔한 상황이 있었다. 포항의 홈 구장인 포항 스틸야드에서 관중석 천장 석재 낙하가 발생한 것이다. 프로축구연맹은 이와 관련해 사고 경위 및 시설물 상태를 확인하고 있다. 이를 계기로 선제 대응에도 돌입한다. K리그 전 구단을 대상으로 경기장 시설물 긴급 안전점검을 실시한다. 이번 긴급 점검을 통해 연맹은 경기장 내 관중 안전에 영향을 미칠 수 있는 시설물의 이상 여부를 확인하고, 필요한 경우 즉각적인 보수 및 안전조치를 요청할 계획이다.

한편, 프로축구연맹은 올해부터 '중대재해 예방 경기장 안전점검'을 실시하고 있다. 안전진단업체와 함께 경기장 시설에 대한 위험성평가를 진행하며, 상반기에는 10개 경기장에 대한 점검을 완료했다. 하반기에는 19개 경기장을 대상으로 점검을 실시할 예정이다. 연맹은 상반기 점검에서 확인된 사항에 대해서도 각 구단의 조치 여부를 확인하는 등 후속 관리를 이어간다는 방침이다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com