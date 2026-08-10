'뛰어난 기량, 이제 시작일뿐' 조커로 아틀레티코 데뷔전 치른 이강인 "어느 위치에서 뛰든 상관없다. 120%를 쏟아붓겠다"

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 팀 동료에게 박수를 보내고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]"어느 위치든 상관없다. 120%를 쏟아붓겠다."

Advertisement

한국 축구 국가대표 에이스 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 서울월드컵경기장에서 EPL 맨체스터 시티를 상대로 새 클럽 아틀레티코의 입단식과 데뷔전을 치렀다. 이강인은 최근 아틀레티코와 계약 기간 5년, 이적료 4000만유로에 이적했다.

아틀레티코 레전드 앙투안 그리즈만으로부터 넘겨받은 등번호 7번 유니폼을 입은 이강인은 공격형 미드필더로 후반 18분 조커로 투입됐다. 이강인은 프리킥을 전담해 상대 골키퍼 돈나룸마가 지킨 맨시티 골대 위로 넘어가는 슛을 날렸다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 팀 동료에게 엄지 척을 선사하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

스페인 매체 마르카는 '이강인이 출전한 27분 동안 뛰어난 기량을 선보였으며, 아르나우 솔라의 패스를 받아 페널티 에어리어 안에서 슛을 시도하기도 했다. 시메오네 감독의 신입 선수인 이강인은 경기 후 기자회견에서 자신의 데뷔전에 대해 이렇게 평가했다고 보도했다.

Advertisement

이강인은 "이곳에서 데뷔할 수 있어서 매우 특별했다. 한국 팬분들께서 제게 많은 사랑을 주시고, 저 역시 제 동포들을 매우 사랑한다. (오늘 경기에서) 패배해서 그리 기쁘지는 않지만, 이건 시작일 뿐이다. 이제 마르세유전과 라리가 개막전을 최상의 컨디션으로 준비해 승리를 거두도록 하겠다"고 말했다. 이날 아틀레티코는 맨시티에 1대3으로 졌다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

Advertisement

또 이강인은 처음으로 아틀레티코의 빨간색과 흰색 유니폼을 입었을 때 느낀 감정에 대해 "동료들과 함께 뛰며 에너지가 넘쳤고 행복했다. 이제 시작이다. 이 클럽과 아틀레티코 마드리드의 모든 팬분들, 그리고 동료들을 위해 120%를 바치겠다"고 설명했다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기에 투입되고 있다. 작전지시를 하는 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

이강인은 선호하는 포지션에 대한 질문에는 "어느 위치든 다 괜찮다. 어디서 뛰든 팀을 돕고 120%를 쏟아부을 것이다. 가장 중요한 것은 팀을 돕는 것이며, 오직 그 생각뿐"이라고 말했다.

Advertisement

아틀레티코는 오는 15일 마르세유와 마지막 프리시즌 경기를 갖는다. 새 2026~2027시즌 스페인 라리가 개막전은 20일 말라가와의 홈 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com