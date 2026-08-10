K리그 '전 구단' 경기장 긴급 안전점검 실시...'스틸야드' 포함 차기 홈경기 전까지 완료 예정

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[스포츠조선 이현석 기자]한국프로축구연맹이 K리그 전 구단 경기장 긴급 안전점검을 진행한다. 포항 스틸야드를 포함해 차기 홈경기 전까지 경기장 안전 확보를 위한 작업에 돌입한다.

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8일 포항 스틸러스와 울산 HD의 '하나은행 K리그1 2026' 22라운드 경기가 열린 스틸야드에서 관중석 천장 석재 낙하가 발생했다. 원정 테이블 좌석 위로 천장 쪽에서 석재가 떨어져 나왔다. 다행히 관중의 신체가 아닌 테이블 위로 향하며 인명 피해는 없었다. 포항 측은 상황을 엄중하게 판단했다. 빠른 점검과 적절한 조치를 예고했다. 포항 관계자는 10일 스포츠조선을 통해 "(모기업) 포스코에서 바로 점검을 할 예정"이라며 "다음 진행되는 홈경기까지 할 수 있는 조치를 다 취할 계획이다. 물리적인 시간이 부족해 완벽한 안전 조치가 어렵다면 안전을 위해 해당 구역을 차단해 좌석을 판매하지 않고 경기를 치르는 방안도 전부 고려 중이다"고 했다.

스틸야드는 1990년 준공된 경기장으로, 이미 경기장 전체 노후화가 진행된 상황이다. 구단에서도 이 점을 인지하고 있다. 경기장 내부 시설에 대한 순차적인 점검을 진행 중이었다. 구단은 팬들의 안전을 최우선으로 고려해 석재 낙하가 발생한 지점부터 선결적인 점검과 안전 조치에 돌입한다.

프로연맹 또한 안전 관련 문제에 빠르게 움직였다. 스틸야드 사고 경위 및 시설물 상태를 확인하고 있다. 선제 대응에도 돌입했다. 프로연맹은 10일 중 경기장 시설물에 대한 긴급 안전점검을 요청하는 공문을 발송했다. 대상은 K리그 전 구단이다. 프로연맹은 '이번 긴급 점검을 통해 경기장 내 관중 안전에 영향을 미칠 수 있는 시설물의 이상 여부를 확인하고, 필요한 경우 즉각적인 보수 및 안전조치를 요청할 계획'이라고 밝혔다. 스틸야드뿐만 아니라, K리그 전 구단 경기장에서 위험 요소가 될 수 있는 부분을 미연에 방지하겠다는 취지다.

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프로연맹은 이미 올해부터 중대재해 예방 경기장 안전점검도 실시하고 있다. 안전진단업체와 함께 경기장 시설에 대한 위험성평가를 진행하며, 상반기에는 10개 경기장에 대한 점검을 완료했다. 하반기에는 19개 경기장을 대상으로 점검을 실시할 예정이다. 프로연맹은 '상반기 점검에서 확인된 사항에 대해서도 각 구단의 조치 여부를 확인하는 등 후속 관리를 이어갈 방침'이라고 했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com