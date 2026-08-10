축구토토 승무패 43회차 1등 6건 적중!1등 적중금 12억1337만원[오피셜]

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 10일 축구토토 승무패 43회차에서 1등 6건이 나오는 등 총 적중금이 99억 5696만 3250원에 달했다고 밝혔다.

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축구토토 승무패 43회차는 지난 8월 8일(토)과 9일(일) 열린 국내 프로축구 및 일본 프로축구(J리그1) 등 총 14경기를 대상으로 진행됐다.

1등 적중자는 지난 5회차에서 연속으로 나오지 않다가, 이번 회차에서 6건이 나왔다. 5개 회차 이월로 46억 368만 9250원이 이월됐으며, 이로써 이번 회차에서 1등 적중에 성공한 6건은 각각 12억 1337만 8460원을 받을 수 있다.

2등은 170건에 개별 적중금 629만 7840원, 3등 1421건(37만 6720원), 4등 1만 2289건(8만 7130원)이 지급될 예정이다. 전체 적중 건수는 1만 3886건이며, 총 적중금은 99억 5696만 3250원으로 집계됐다.

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43회차 경기 결과는 승(홈팀 승) 4경기, 무(양 팀의 무승부) 3경기, 패(홈팀의 패배) 7경기였다.

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국내 프로축구에서는 성남FC가 천안시티를 3-2로 꺾어 유일한 홈팀 승리를 챙겼다. 부천FC-광주FC, 김천상무-FC서울은 나란히 0대0 무승부로 끝났다. FC안양-대전하나시티즌(1대2 패), 전북현대-제주SK FC(1대3 패), 포항스틸러스-울산 HD FC(0-2), 파주프런티어-수원FC(0대1패)는 모두 원정팀이 승리했다.

J리그1에서는 세레소 오사카(2대1승 파지아노 오카야마), 산프레체 히로시마(3대0승 제프 유나이티드), V-바렌 나가사키(2대1승 교토 상가)가 웃었다. 반면, FC도쿄(1대5패 마치다 젤비아), 나고야 그램퍼스(0대1패 시미즈 에스펄스), 아비스파 후쿠오카(0대1패 비셀 고베)는 원정팀에 패했고, 도쿄 베르디-가와사키 프론탈레는 1대1로 비겼다.

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다음 44회차는 8월 15~16일 K리그1, 2 등 국내 프로축구 14경기를 대상으로 진행된다. 발매는 8월 13일(목) 오전 8시부터 15일(토) 오후 7시 30분까지 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨에서 이뤄진다.

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대상경기는 K리그1에서 광주FC-포항스틸러스, 제주SK FC-FC안양, FC서울-대전하나시티즌, 인천유나이티드-김천상무, 부천FC-전북현대, 울산 HD FC-강원FC 등 6경기다.

K리그2에서는 충북청주FC-전남드래곤즈, 김해FC-경남FC, 수원삼성-수원FC, 부산아이파크-화성FC, 서울이랜드-안산그리너스, 대구FC-충남아산, 김포FC-천안시티, 파주프런티어-성남FC 등 8경기가 포함됐다.

한국스포츠레저 관계자는 "새롭게 시작하는 승무패 44회차의 발매가 13일부터 개시된다. K리그1, 2로 대상경기가 구성된 이번 회차에 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

축구토토 승무패 44회차의 자세한 대상경기 정보는 베트맨 사이트에서, 경기 분석 콘텐츠는 베트맨 내 토토가이드에서 확인할 수 있다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com