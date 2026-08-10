'韓 국가대표 스트라이커' 이호재, K리그 떠난 지 한 달도 안 됐는데...獨 유력지 칭찬까지 등장 "강력한 골, 의료진 역할까지 해냈다"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이호재가 유럽 리그 데뷔부터 뜨거운 활약상으로 관심을 받고 있다.

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독일의 키커는 9일(한국시각) '다름슈타트의 플로리안 코펠트 감독은 이번 결과가 당연한 결과라고 평가했다'고 보도했다.

키커는 '다름슈타트는 희망의 불씨를 살렸는데, 이호재가 그 중심에 있었다. 그는 강력한 골로 한 골을 만회했을 뿐만 아니라, 부상당한 동료를 돕기 위한 의료진 역할까지 해냈다. 경련으로 쓰러진 후루카와 요스케 선수 를 마치 아기처럼 안아 벤치로 데려가 빨리 경기에 복귀할 수 있도록 도와주는 모습은 다소 신기했다'고 전했다.

사진=분데스리가 SNS 캡처

이호재는 8일 독일 다름슈타트 머크 암 뵐렌팔토어에서 열린 홀슈타인 킬과의 2026~2027시즌 독일 2.분데스리가(2부) 1라운드에 교체로 출전했다. 팀은 2대2 무승부를 거뒀다. 후반 15분 그라운드를 밟은 이호재는 팀이 0-2로 밀리던 후반 31분 추격의 득점을 터트렸다. 상대 페널티에어리어 라인 우측 대각선 지점에서 카이 클레피시의 패스를 받은 이호재의 발끝이 번뜩였다. 골문 좌측 구석에 정확히 꽂히는 정확한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 팀은 이호재 득점 이후 분위기를 반전시켜 무승부까지 성공했다.

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이호재는 30분가량을 소화하며 1골과 더불어 슈팅 1개, 키패스 1개, 오프사이드 2개 등 상대 진영에서 의욕이 넘치는 모습을 보였다. 축구통계매체 소파 스코어 기준 다름슈타트 선수 중 가장 높은 평점 7.5점을 받았다.

사진=X 캡처

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이호재는 지난달 29일 다름슈타트 이적을 확정했다. 이미 K리그1에서 검증을 마쳤고, 오랫동안 간절히 원한 유럽 이적이 성사됐다. 2021시즌 포항 스틸러스에 입단해 데뷔 첫해부터 탁월한 신체 조건과 슈팅 능력으로 관심을 모았던 이호재는 2024시즌 27경기에서 9골-5도움을 기록해 본격적인 활약을 예고했다. 2025시즌에는 40경기 17골로 활약이 더 대단했다. 지난해에는 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십 명단에 이름을 올려 대표팀 공격수로도 활약한 바 있다.

K리그를 떠난 지 한 달도 되지 않았지만, 이미 유럽에 잘 적응하고 있는 모양새다. 이호재는 시즌 개막에 앞서 비공식 친선전에서도 득점을 기록한 바 있다. 독일의 타게스챠우는 '다름슈터트는 네덜란드 2부 팀인 헤라클레스와의 비공개 친선전에서 2대1로 승리했다. 마놀로 메르크스와 새롭게 합류한 이호재가 이 경기에서 득점을 기록했다'고 했다.

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데뷔전부터 득점을 기록한 이호재는 활약을 이어간다면 선발 기회도 잡을 수 있을 전망이다. 다름슈타트는 오는 16일 디나모 드레스덴 원정을 떠난다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com