"인연 있는 우리 사이" '집나간' 래시포드, 드디어 맨유 복귀→10번 아닌 14번 배정…'성골 유스' 마지막 기회, 아일랜드 투어 전격 합류

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[스포츠조선 김성원 기자]'집나간' 마커스 래시포드가 드디어 돌아왔다.

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래시포드는 9일(이하 한국시각) 맨유의 캐링턴 훈련장으로 복귀했다. 이어 팀 동료들과 함께 아일랜드의 날아가 대행 꼬리표를 뗀 마이클 캐릭 감독이 지휘하는 훈련 캠프에 합류했다.

맨유는 13일 아일랜드 더블린의 크로크 파크에서 리즈 유나이티드와 2026~2027프리시즌 친선경기를 갖는다. 영국의 '더선'은 10일 '맨유로 복귀한 래시포드가 올드 트래포드에서의 선수 생활을 되살리고 싶어한다'며 '소식통에 따르면 래시포드는 지난 3년간의 부진에도 불구하고 어린 시절을 보냈던 클럽에서 다시 한번 성공을 거두겠다는 의지를 다지고 있다'고 전했다.

래시포드는 루벤 아모림 전 감독과의 갈등으로 지난해 2월 맨유를 떠났다. 래시포드는 반 시즌 애스턴 빌라 임대를 거쳐 2025~2026시즌에는 바르셀로나에서 한 시즌을 보냈다. 마지막으로 맨유 유니폼을 입고 그라운드에 나선 것은 2024년 12월 12일이다.

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그는 바르셀로나로의 완전 이적을 바랐다. 임대에는 이적 옵션도 포함됐다. 바르셀로나는 2600만파운드(약 495억원)를 맨유에 지불하며 래시포드의 완전 영입이 가능했다.

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그러나 바르셀로나는 옵션을 행사하지 않?榜? 대신 뉴캐슬 유나이티드에서 활약한 앤서니 고든을 영입했다. 이적료는 7000만파운드(약 1333억원)였다.

사진캡처=BBC

AFP 연합뉴스

래시포드가 없는 사이 10번의 주인이 바뀌었다. 마테우스 쿠냐에게 돌아갔다. 래시포드는 14번을 받았다.

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2026년 북중미월드컵에서 잉글랜드대표로 출전한 그는 다시 몸을 만들어야 하는 상황이다. 리즈전 복귀가 쉽지 않다는 것이 '더선'의 관측이다. 15일 프리시즌의 마지막 친선경기인 AC밀란전에서 복귀할 가능성이 높다고 한다.

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'BBC'는 앞서 '래시포드의 전 팀 동료이자 코치, 감독인 캐릭은 구단과 선수 사이의 관계를 회복시킬 수 있는 유일한 인물로 여겨지고 있다'고 강조한 바 있다. 래시포드가 1군 데뷔전을 치른 2016년 캐릭 감독이 맨유의 주장이었다.

캐릭 감독은 현역 은퇴 후에는 맨유에서 코치 생활을 했다. 래시포드와는 6년을 함께했다. 캐릭 감독은 9일 래시포드에 대해 "나는 그와 함께 경기를 해봤다. 그가 데뷔한 경기에도 출전했었다. 그래서 우리 사이에는 인연이 있다"며 "이번 주에 모든 선수단이 더블린에 모인다. 래시포드도 그 명단에 포함돼 있다. 만날 날을 기대하고 있다"고 말했다.

맨유의 '성골 유스'인 래시포드는 2028년 6월까지 계약돼 있다. 주급은 32만5000파운드(약 6억2000만원)로 맨유에서 가장 높은 연봉을 받는다. 높은 연봉 때문에 이적이 쉽지 않다.

래시포드는 지난 시즌 바르셀로나에서 49경기에 출전해 14골 14도움을 기록했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com