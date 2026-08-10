'10년 만의 우승 도전' 잘나가던 1위 FC서울, '충격' 공식 4경기 무승…지지 않고 버티는 것도 중요

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]잘나가던 '선두' FC서울이 주춤하다. 최근 K리그1 3경기 연속 승리가 없다. 울산(1대3 패)-전북(0대0 무)-김천(0대0 무)을 상대로 2무1패를 기록하는 데 그쳤다. 부산 아이파크(2부)와의 코리아컵 0대2 패배까지 더하면 공식전 4경기 무승이다.

Advertisement

가장 큰 문제는 집나간 공격력이다. 서울은 개막 후 19경기에서 34골을 꽂아 넣으며 시원한 공격 축구를 선보였다. 이 기간 무득점 경기는 딱 세 차례에 그쳤다. 그만큼 서울은 매 경기 날카로운 득점력을 자랑했다. 클리말라, 정승원, 이승모 등이 고르게 득점포를 가동했다. 하지만 최근 3경기에선 단 1골을 넣는 데 그쳤다.

서울은 올 시즌 전방부터 강한 압박과 빠른 트랜지션 축구로 승점을 쌓았다. 하지만 무더위에 체력적 어려움을 겪으며 공격력마저 뚝 떨어진 것이다. 이런 상황에서 '수비 핵심' 최준이 오른 어깨 부상으로 이탈했다. 서울(승점 44)이 주춤한 사이 2위 울산(승점 37)이 7점 차로 따라붙었다. 2016년 이후 10년 만의 정상 탈환을 노리는 서울 입장에선 위기 그 자체다.

그나마 다행인 점은 연패 없이 '버티고' 있다는 점이다. 서울은 홈에서 울산에 크게 패하며 휘청였다. 라이벌 전북 원정에서 승점 1점을 챙겼고, 이어진 '다크호스' 김천 원정에서도 맹렬한 공격을 막아냈다. '수문장' 구성윤이 안정적으로 뒷문을 지키고 있고, 김진수-야잔-로스로 이어지는 수비진이 흔들림 없이 철벽을 쌓고 있다.

Advertisement

정상으로 가기 위해선 어려움 속에서도 지지 않고 버티는 힘도 중요하다. 김기동 서울 감독 역시 그동안 "안 풀릴 때도 어떻게든 승점을 가져가야 할 때가 있다"며 "8월 한 달, 지지 않고 버티는 쪽으로 가겠다. 그러면서도 수비적으로 내려서기보다는 위기가 왔을 때도 이겨내는 팀 분위기를 만들어야겠다"고 말했다.

Advertisement

구단에 따르면 김 감독은 김천전 후에도 "덥지만 이겨내야 한다. 선수들이 무득점에 대한 압박감을 갖고 있지만, 편안하게 한다면 원래 모습으로 돌아올 것이다. 우리가 경기에서 이길 수 있는 것을 준비해야 한다. 우리만 잘하면 된다"고 각오를 다졌다. 전북-김천 원정을 마친 서울은 홈으로 돌아온다. 15일 서울월드컵경기장에서 대전과 격돌한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com