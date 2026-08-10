공수 스텝이 꼬여버린 전북 현대, 제주에 3실점 완패한 후 정정용 감독이 팬들 앞에서 메가폰을 잡을 수밖에 없었다

전북 현대 정정용 감독 사진제공=한국프로축구연맹

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]"전북 현대는 항상 결과를 내야 하는 팀이다."

Advertisement

지난 8일 '전주성'에서 제주 SK에 1대3으로 무너진 전북 현대 정정용 감독은 경기 후 홈 서포터스 관중석 앞을 찾아 메가폰을 잡았다. 그는 패배로 화가 많이 난 팬들에게 자신과 선수단의 상황을 설명했다. 정 감독은 "팬들에게 죄송하다. 결과를 만드는 건 감독의 역할이다. 압박이 커지는 것도 당연하다. 선수들이 불안감을 느끼는 부분도 있다"고 말했다.

'디펜딩 챔피언' 전북이 '하나은행 K리그1 2026' 후반기에 2승2무3패로 부진하다. 특히 홈 경기에서 2무2패로 승리가 없다. 최근 팀 성적 부진이 이어지면서 정 감독을 향해 팬들의 비난 화살이 쏟아지기 시작했다. 순위는 22라운드 현재 3위(승점 34)다. 선두 FC서울(승점 44)과 승점 10점 차이다. 2위는 울산 HD(승점 37). 정 감독의 지도력에 대한 의문이 제기되고 있다.

전북 현대-제주전 모습 사진제공=한국프로축구연맹

제주 상대로 3실점 완패는 전북을 향한 안 좋은 여론에 기름을 부은 계기였다. 최근 전북의 부진 이유는 골결정력 부재에 따른 낮은 득점력이다. 제주전 직전 서울(0대0), 포항(2대0), 대전(0대0)과의 세 경기에서 무실점했다. 승률을 높이기 위해선 공격의 완성도만 끌어올리면 될 것 같았다. 정 감독은 실제로 제주를 맞아 1~3선을 바짝 끌어올려 평소보다 공격적으로 풀어갔다. 볼점유율(69%>31%) 슈팅(33>9) 유효슈팅(9>4) 등 대부분의 세부 지표에서 앞선 전북은 가장 중요한 경기 결과에서 1대3으로 졌다. 슈팅이 골대를 두 차례 때리는 등 불운했고, 반면 제주는 네게바가 해트트릭(3골)을 기록하며 높은 결정력을 보였다.

Advertisement

전북은 제주전으로 스텝이 꼬이기 시작했다. 단단한 수비를 믿고 공격에 힘을 실었다가 공수 밸런스가 깨져버렸다. 전북은 1일 홈에서 서울을 상대로 공격에 무게를 싣는 대신 좀 더 안정적으로 경기를 풀었다가 비긴 후 팬들의 질타를 받았다. 더 많은 슈팅 찬스와 상대 수비를 위협하는 장면을 만들기 위해선 제주전처럼 수비에서 위험을 감수해야 한다. 그런데 이 경우 수비가 버텨야 하고, 또 공격에선 찬스를 득점으로 연결하는 마무리가 필요하다. 제주전처럼 공격과 수비, 둘 다 계획대로 되지 않을 경우 대재앙 같은 스코어가 나오게 된다.

전북은 지난 8일 홈에서 제주에 1대3으로 졌다. 캡처=전북 현대 SNS

Advertisement

정 감독의 코멘트처럼 '축구는 결국 결과'로 말한다. 제주전에서 먼저 득점했다면 경기 흐름과 결과도 달라졌을 것이다. 전북의 다음 상대는 16일 부천(원정)이다. 승리하면 여론은 좋아진다. 해답은 매우 간단명료하다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com