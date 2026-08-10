일본 도쿄에서 K리그1 전북-서울전 단체 관람! 프로연맹, 9월 12일 '인터내셔널 뷰잉 파티' 개최

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[스포츠조선 김성원 기자]한국프로축구연맹이 9월 12일 일본 도쿄에서 '2026 K리그 데이 인터내셔널 뷰잉 파티'를 개최한다.

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뷰잉 파티는 지난해 첫선을 보였다. 5월 일본 도쿄에서 개최됐는데 사전 신청자가 300명을 넘는 등 현지 팬들의 높은 관심 속에 성황리에 열렸다.

뷰잉 파티는 해외 팬 커뮤니티를 구축하고 K리그 브랜드 인지도를 높이는 동시에, 현지 미디어와의 협력 및 신규 비즈니스 기회를 발굴하기 위한 해외 마케팅 행사다.

올해 뷰잉 파티는 '하나은행 K리그1 2026' 29라운드 전북과 서울의 경기가 열리는 9월 12일 오후 3시 30분부터 오후 7시까지 도쿄 시내 스포츠펍에서 진행된다. 참가자들은 경기를 함께 관람하며, 경기 전후와 하프타임에는 과거 K리그 선수와의 토크쇼, 미니게임, K리그 퀴즈, 유니폼 증정 이벤트 등 다양한 참여형 프로그램을 즐길 수 있다.

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모집 인원은 총 80명이며, 참가 비용은 무료다. 참가를 희망하는 팬들은 10일부터 28일까지 K리그 공식 해외 SNS를 통해 신청할 수 있다. 추첨을 통해 참가자를 선정할 예정이다.

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프로연맹은 "향후 뷰잉 파티 개최 국가를 확대하고 행사를 정례화해 해외 팬과의 접점을 넓혀갈 계획이다. 또 해외 팬들의 한국 방문과 K리그 경기장 관람으로 이어지는 대표 해외 행사로 발전시켜 나갈 예정"이라고 밝혔다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com