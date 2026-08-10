"한국 축구, 많이 사랑해주셨으면" '대표팀 에이스' 이강인, 새로운 시작에서 외친 간절한 진심...5만명 앞에서 다짐한 "노력"

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기를 펼치고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 필 포든과 인사를 나누고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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[상암=스포츠조선 이현석 기자]'한국 축구 에이스'의 무게를 짊어진 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 쇄신을 다짐했다. 그리고 애정을 부탁했다. 한국 축구를 향한 간절한 진심이었다.

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이강인은 9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와의 2026년 쿠팡플레이 시리즈 2경기에 교체 출전했다. 지난달 25일 파리생제르맹(PSG)을 떠나 '축구 고향' 스페인의 명문 아틀레티코 마드리드에 입단한 후 첫 출격이었다. 후반 19분 교체로 출전해 26분가량을 소화했다. 경기장을 가득 채운 5만여명의 팬이 "이강인"을 연호했다. 경기 후 진행된 '서울 입단식'은 유럽 빅클럽으로는 유례가 없다. 이강인만을 위한 특별한 이벤트에서 한국 축구를 언급했다. 그는 "아틀레티코와 국가대표팀 모두 많이 사랑해 주셨으면 한다. 선수로서, 사람으로서 항상 발전하고 좋은 모습을 보여드리겠다"고 다짐했다.

믹스트존에서 다시 입을 열었다. 이강인은 "지금 한국 축구가 좋은 상황은 아니다. 그래도 선수들은 이 상황에서 축구 팬들에게 기쁨을 드리고 싶어서 많이 반성하고 있다. 좋은 모습을 보여드리기 위해 노력하자고 다들 이야기한다. 최선을 다할 테니까 많은 관심과 사랑해 주셨으면 감사하겠다"고 했다. 대표팀, 유럽파, K리그 선수까지 한국 축구를 위해 뛰고 있는 선수들도 대변했다. 그는 "나뿐만 아니라 해외에 나간 선수들, K리그 선수들 모두 대한민국 축구를 위해 최선을 다해 노력하고 있다. 안 좋은 부분만 보지 마시고, 좋은 부분도 많이 봐주셨으면 좋겠다"고 강조했다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 워밍업에 나서고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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2026년 북중미월드컵 조별리그 탈락 이후 몰아치기 시작한 후폭풍은 한 달이 넘었지만, 멈출 기미가 없다. 한국 축구의 난맥상을 야기하는 사태가 줄줄이 이어지고 있다. 바닥없는 추락, 국제적인 망신에 팬들의 실망감과 분노는 커지고 있다. 공든 탑을 쌓아 올릴 바닥조차 보이지 않는 실정이다.

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대표팀은 한국 축구의 얼굴이다. 신뢰 회복과 재건의 과정에서 빠질 수 없다. 16세부터 태극마크를 단 이강인은 이를 잘 알고 있다. 그간 누구보다 대표팀에 진심이었다. 북중미월드컵을 기점으로 주연 자리도 차지했다. 대체 불가능한 핵심이다. '캡틴' 손흥민(LA FC)의 뒤를 이은 대표팀의 현재이자, 미래다. 넓어진 입지만큼 큰 책임감을 느꼈다. 월드컵 탈락 이후에도 고개 숙여 4년 후 성장을 약속했다. 그 약속을 새로운 출발선 앞에서 다시 되새김질했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com