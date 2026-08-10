'韓 국가대표 공격수' 오현규, 주전 자리 또 뺏기나...베식타스 깜짝 이적으로 날벼락, "블라호비치 영입 마무리 시도"

[스포츠조선 이현석 기자]오현규의 입지를 흔들 공격수의 영입을 베식타스가 시도 중이다.
튀르키예 유력기자 야지즈 사분쿠오을루는 10일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '베식타스가 두샨 블라호비치 이적을 마무리하기 위한 마지막 한 수를 더 시도했다'고 보도했다.
사분쿠오을루는 '베식타스는 현재 선수에게 최고의 제안을 한 팀이다. 블라호비치의 최종 결정을 기다리고 있다'고 밝혔다.
블라호비치는 세르비아 축구 국가대표팀의 최전방 공격수다. 2020~2021시즌을 시점으로 기량이 터지기 시작했다. 피오렌티나에서 공식전 40경기에 출전해 21골 2도움을 기록하며 세리에A를 대표하는 스트라이커로 이름을 알렸다. 2021~2022시즌에도 전반기에만 20골을 터뜨리며 여러 빅클럽의 관심을 받았다. 유벤투스가 블라호비치를 품으며 최전방 고민을 해결하는 듯 보였다.
다만 유벤투스 이적 이후 블라호비치의 성장은 정체기를 거듭했다. 부상과 부진이 겹치며 예전의 파괴력은 찾아볼 수 없었다. 공식전 168경기에서 68골 16도움에 그쳤다. 올 시즌을 끝으로 유벤투스와의 계약이 만료된 블라호비치는 베식타스의 영입 후보로 떠올랐다.
블라호비치 영입은 오현규에게는 악재다. 새롭게 베식타스에 부임한 이탈리아노 감독과 블라호비치는 이미 피오렌티나에서 합을 맞춘 사이다. 오현규가 주전 경쟁에서 밀리는 것은 불가피할 수 있다. 더욱이 빅리그 진출을 노리는 오현규로서는 블라호비치에 밀려 출전 시간이 줄어든다면 활약 기회조차 얻지 못하며 고민이 커질 수 있다. 셀틱과 헹크 시절 감독 교체 후 어려움을 겪었던 오현규에게는 또 한 번의 감독 잔혹사로 남을 수 있다.
한편 오현규는 2026년 북중미월드컵 참가 이후 베식타스에 복귀해 활약을 이어가고 있다. 유로파리그 예선 경기에서 선발로 출전하며 팀의 상승세에 일조했다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com