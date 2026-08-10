'韓 국가대표 공격수' 오현규, 주전 자리 또 뺏기나...베식타스 깜짝 이적으로 날벼락, "블라호비치 영입 마무리 시도"

사진=오현규 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]오현규의 입지를 흔들 공격수의 영입을 베식타스가 시도 중이다.

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튀르키예 유력기자 야지즈 사분쿠오을루는 10일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '베식타스가 두샨 블라호비치 이적을 마무리하기 위한 마지막 한 수를 더 시도했다'고 보도했다.

사분쿠오을루는 '베식타스는 현재 선수에게 최고의 제안을 한 팀이다. 블라호비치의 최종 결정을 기다리고 있다'고 밝혔다.

AFP연합뉴스

블라호비치는 세르비아 축구 국가대표팀의 최전방 공격수다. 2020~2021시즌을 시점으로 기량이 터지기 시작했다. 피오렌티나에서 공식전 40경기에 출전해 21골 2도움을 기록하며 세리에A를 대표하는 스트라이커로 이름을 알렸다. 2021~2022시즌에도 전반기에만 20골을 터뜨리며 여러 빅클럽의 관심을 받았다. 유벤투스가 블라호비치를 품으며 최전방 고민을 해결하는 듯 보였다.

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다만 유벤투스 이적 이후 블라호비치의 성장은 정체기를 거듭했다. 부상과 부진이 겹치며 예전의 파괴력은 찾아볼 수 없었다. 공식전 168경기에서 68골 16도움에 그쳤다. 올 시즌을 끝으로 유벤투스와의 계약이 만료된 블라호비치는 베식타스의 영입 후보로 떠올랐다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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블라호비치 영입은 오현규에게는 악재다. 새롭게 베식타스에 부임한 이탈리아노 감독과 블라호비치는 이미 피오렌티나에서 합을 맞춘 사이다. 오현규가 주전 경쟁에서 밀리는 것은 불가피할 수 있다. 더욱이 빅리그 진출을 노리는 오현규로서는 블라호비치에 밀려 출전 시간이 줄어든다면 활약 기회조차 얻지 못하며 고민이 커질 수 있다. 셀틱과 헹크 시절 감독 교체 후 어려움을 겪었던 오현규에게는 또 한 번의 감독 잔혹사로 남을 수 있다.

한편 오현규는 2026년 북중미월드컵 참가 이후 베식타스에 복귀해 활약을 이어가고 있다. 유로파리그 예선 경기에서 선발로 출전하며 팀의 상승세에 일조했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com