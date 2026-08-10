[오피셜]"성실함으로 잡은 기회" FC서울, K4리그서 뛰던 수비형 미드필더 김민준 영입

사진제공=FC서울

사진제공=FC서울

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]FC서울이 수비형 미드필더 김민준을 영입했다.

Advertisement

과천고-경희대를 거친 2003년생 김민준은 최근 K4리그 서산 파이오니아 FC에서 뛰었다. 그는 FC서울의 선택을 받으며 프로 무대를 향한 새로운 도전에 나서게 됐다.

1m80의 김민준은 왕성한 활동량과 기동력을 바탕으로 중원에서 공수의 균형을 잡아주는 플레이가 강점이란 평가다.

구단은 김민준에 대해 '폭넓은 움직임으로 동료들의 공간을 만들어주는 것은 물론, 볼을 소유했을 때는 간결한 판단과 안정적인 연계를 통해 공격의 흐름을 이어가는 능력도 갖췄다. 왕성한 활동량과 기동력, 팀을 위한 헌신적인 플레이에 주목했다. 특히 많은 움직임과 희생을 요구하는 김기동 감독의 축구에 부합하는 자원으로 판단했다. 현재의 기량뿐 아니라 향후 성장 가능성까지 고려해 영입을 결정했다. K리그1과 아시아챔피언스리그(ACL) 2를 병행하는 만큼 김민준의 합류로 중원에 새로운 선택지를 더하며 선수단 운용의 폭을 한층 넓힐 수 있게 됐다'고 설명했다.

Advertisement

김민준은 "대한민국 최고 구단인 서울에서 뛸 수 있는 기회를 얻게 돼 매우 영광스럽고, 이 기회를 정말 소중하게 생각한다. 팀이 기동력 있는 축구를 추구하는 만큼 누구보다 많이 뛰고 희생하며 팀에 보탬이 되고 싶다. 서울의 경기를 볼 때마다 수호신의 열정적인 응원에 항상 감탄했는데, 이제는 하루빨리 제 가치를 증명하고 싶다. 수호신이 내 이름을 연호해 주시는 순간을 꼭 경험하고 싶다"고 각오를 다졌다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com