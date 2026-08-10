[오피셜]충북청주, 한양건설과 2026시즌 메인스폰서십 체결...구단과 기업이 만드는 파트너십 구축

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[스포츠조선 박찬준 기자]충북청주프로축구단(대표이사 김현주)이 한양건설과 새로운 동행을 시작한다.

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충북청주는 10일 '한양건설(대표이사 김헌욱)과 2026시즌 메인스폰서십 계약을 체결했다'고 밝혔다. 이번 메인스폰서십 계약에 따라 충북청주 선수단은 2026시즌 잔여 기간 청주에 조성 중인 '한양립스 더 벨루체'를 유니폼 상의 전면에 새기고 K리그 무대를 누빈다.

한양건설은 도로·터널·교량·항만 등 기술력이 요구되는 토목사업을 비롯해 주택건설사업 등 다양한 분야에서 사업을 전개하고 있는 종합건설기업이다. 특히 한양건설 청주시 상당구 지북동 일원에 약 10000세대 규모의 프리미엄 주거대단지 '한양립스 더 벨루체'를 조성하고 있다.

충북청주는 유니폼 전면 광고를 비롯해 홈경기장 전광판과 LED 광고보드, A보드 등 주요 광고 매체를 통해 한양건설과 '한양립스 더 벨루체'를 적극적으로 알릴 예정이다. 양측은 단순한 광고 후원을 넘어 홈경기와 연계한 다양한 공동 마케팅에도 나선다. 다양한 협력 사업을 추진하고, 구단과 기업이 함께 지역에 새로운 가치를 만들어가는 지속적인 파트너십을 구축해 나갈 예정이다.

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한양건설 김헌욱 대표이사는 "충북과 청주를 대표하는 프로축구단인 충북청주FC의 메인스폰서로 함께하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "이번 메인스폰서십을 계기로 충북청주와 함께 성장하고, 지역사회와 축구팬들에게 더 많은 즐거움과 가치를 전달할 수 있도록 지속적으로 협력해 나가겠다"고 말했다.

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김현주 충북청주 대표이사는 "메인스폰서로 한양건설과 함께하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다. 충북청주FC의 새로운 도약을 위해 아낌없는 지원을 결정해주신 한양건설에 감사드린다"며 "이번 계약이 단순한 후원을 넘어 양측이 함께 성장할 수 있는 출발점이 되길 기대한다. 선수단의 경기력 향상은 물론 팬들에게도 실질적인 혜택과 즐거움을 드릴 수 있도록 다양한 협력을 이어가겠다"고 말했다.

충북청주FC는 15일 오후 7시 30분 청주종합경기장에서 열리는 전남 드래곤즈와의 홈경기에서 한양건설과의 메인스폰서십 계약을 기념하는 공식 체결식을 진행한다. 특히 이날 메인스폰서 한양건설은 경기장을 찾은 전 관중을 대상으로 최신 가전제품 등을 경품으로 제공하는 대규모 현장 추첨 이벤트를 진행할 예정이다.