"이게 축구야!" 거친 태클에 분노 폭발…'아찔한 충돌' 사비 알론소 감독, 직접 제지 '파행 막았다'

사진=EPA-AAP 연합뉴스

사진=영국 언론 미러 홈페이지 기사 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]사비 알론소 첼시 감독이 파행을 막았다.

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영국 언론 '미러'는 10일(이하 한국시각) '첼시의 새 세트피스 코치인 오스틴 맥피가 경기 중 격렬한 몸싸움에 휘말렸다. 알론소 감독이 직접 개입했다'고 보도했다.

첼시는 9일 말레이시아의 술탄 이브라힘 라킨 스타디움에서 열린 조호르 다룰 탁짐(말레이시아)과의 비시즌 친선경기에서 3대3으로 비겼다.

'미러'는 '첼시는 비시즌 친선경기에서 무승부를 기록했지만, 경기장 밖에선 선수들 사이에 신경전이 벌어졌다. 새로 부임한 맥피 코치가 그 중심에 서게 됐다. 알론소 감독은 경기 중 발생한 격렬한 몸싸움에 코치를 말려야했다. 맥피 코치는 리암 델랍이 거친 태클을 당하는 것을 보고 격분했다'고 했다.

사진=REUTERS 연합뉴스

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문제의 상황은 경기가 2-2로 팽팽하던 후반 22분 발생했다. 안토니오 글라우더가 델랍을 향해 거친 태클을 가했다. 첼시 수비수 토신 아다라비오요가 거세게 행의했고, 맥피 코치도 격분해 상대 코칭스태프 중 한 명과 충돌했다.

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'미러'는 '알론소 감독이 맥피 코치를 말려야 할 정도였다. 다행히 델랍은 경기를 계속 뛸 수 있었다'고 덧붙였다.

한편, 첼시는 올 시즌을 앞두고 알론소 감독 체제로 단장했다. 첼시는 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 10위에 머물렀다. 알론소 감독은 레버쿠젠(독일)을 독일 분데스리가 정상으로 이끌었다. 지난 시즌엔 레알 마드리드(스페인)의 지휘봉을 잡았지만, 기대에 미치지 못한 채 물러났다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com