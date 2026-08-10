'韓 국가대표 수비수' 이한범도 대형 호재! 클럽 브뤼헤 주가 폭등, '빅리그 사관학교' 맞았다..."브뤼헤 수비수 세이스, 맨유-아스널 영입 관심"

사진=이한범 SNS 캡처

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]맨체스터 유나이티드가 클럽 브뤼헤 선수를 원하고 있다.

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영국의 더선은 10일(한국시각) '맨체스터 유나이티드와 아스널을 비롯한 여러 클럽들이 클럽 브뤼헤의 호아킨 세이스 영입에 관심을 보이고 있다'고 보도했다.

더선은 '세이스는 맨유, 아스널, 애스턴 빌라, 뉴캐슬 뿐만 아니라 포르투갈 명문인 벤피카, 포르투의 관심도 받고 있다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단 모두 스카우팅 끝에 세이스 영입 가능성에 대한 문의를 제출한 것으로 알려졌다. 브뤼헤는 3500만 유로를 요구할 것으로 예상된다'고 전했다.

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2005년생의 왼쪽 풀백인 세이스는 2024년부터 클럽 브뤼헤 1군에서 활약을 시작했다. 2024~2025시즌부터 주전으로서 40경기를 소화했고, 2025~2026시즌에는 확고한 선발 멤버로서 무려 55경기에 출전해 5골8도움을 기록했다. 유럽챔피언스리그에서도 준수한 활약을 펼치며 빅리그 구단들의 관심을 끈 것으로 보인다.

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맨유는 올여름 왼쪽 풀백 영입에 애를 쓰고 있는 상황, 세이스가 합류한다면 스쿼드 멤버로서 활약할 가능성이 크다. 맨유 외에도 측면 수비 보강을 원하는 아스널과 빌라 등 EPL 구단들이 대거 관심을 보인다는 점을 고려하면 올여름 이적 가능성이 적지 않을 것으로 예상된다.

사진=이한범 SNS 캡처

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세이스를 향한 빅클럽의 관심은 클럽 브뤼헤에 최근 합류한 이한범에게도 긍정적이다. 브뤼헤는 최근 몇 시즌 동안 꾸준히 빅리그 혹은 빅클럽으로 이적하는 선수들이 나오고 있다. 카예 푸로(브렌트포드), 자이드 아브네르 로메로(헤타페), 알렉산다르 스탄코비치(인터 밀란), 크리스토스 촐리스(아스널) 등이 브뤼헤에서의 활약을 바탕으로 빅리그로 향했다. 세이스까지 추가된다면, 브뤼헤에서의 활약을 통해 도약을 원하는 이한범에게도 좋은 신호가 될 수 있다.

한편 이한범은 브뤼헤 이적 이후 한 경기 만에 모든 팬들을 매료시켰다. 이한범은 벨기에 브뤼헤의 얀 브레이델 스타디움에서 열린 코르트레이크와의 2026~2027시즌 벨기에 프로축구 주필러리그 개막전에서 선발 출전해 실점 위기를 막는 엄청난 태클을 비롯해 단단한 수비, 뛰어난 발밑 기술로 엄청난 호평을 받았다. 브뤼헤의 '리빙 레전드'인 한스 바나컨은 이한범에 "좋은 출발이었다"며 "그가 보여준 모습은 믿기 어려울 정도다. 이한범은 인상적이었다"고 평가했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com