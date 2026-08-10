골 직후 기쁨 주체 못해 광고판 뛰어넘은 축구선수의 아찔한 말로

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[스포츠조선 전영지 기자]'아무리 기뻐도 광고판은 뛰어넘지 말자.'

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한 브라질 축구선수가 골 세리머니 중 광고판 뒤 터널로 굴러떨어지는 아찔한 사고를 겪었다. 엎친데 덮친 격, 오프사이드로 득점마저 취소되는 불운까지 닥쳤다.

사건은 9일(한국시각) 쿠투 페레이라 경기장에서 열린 브라질 1부 리그 코리치바와 샤페코엔시의 경기 도중 발생했다. 코리치바 수비수 자시(29)가 전반 막판 팀의 두 번째 골을 성공시킨 후 기쁨에 겨워 팬들을 향해 내달리다 광고판을 훌쩍 뛰어넘었다. 문제는 하프타임을 앞두고 라커룸으로 이어지는 터널 덮개가 열려 있었다는 사실. 점프 직후 자시는 덮개 아래 터널로 추락했고, 이를 본 경호원이 그를 구하기 위해 계단을 뛰어 내려가는 아찔한 장면이 중계화면에 그대로 포착됐다.

코리치바 동료들은 걱정스러운 표정으로 광고판 너머를 내려다보며 자시의 상태를 확인했고, 자시는 추락 직후 코리치바 의료진의 치료를 받았다. VAR 판독 결과 골이 오프사이드로 취소되면서 이 사고는 더욱 쓰라린 기억으로 남게 됐다. 자시는 추락의 후유증으로 인해 결국 후반 시작 2분 만에 교체됐다.

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놀라운 것은 이 경기장에서 선수가 터널 아래로 떨어진 사건은 이번이 처음이 아니라는 점. 2014년에도 코리치바의 공격수 조엘이 상파울루전에서 골 셀레브레이션 중 열려 있던 터널 아래로 떨어진 적이 있다. 12년 전 조엘을 구해냈던 바로 그 경호원이 이번에도 현장에서 자시를 구한 것으로 알려졌다. 불행중 다행으로 자시의 골 취소 불운에도 불구하고 코리치바는 샤페코엔시에 2대1 승리를 거뒀다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com