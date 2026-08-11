[속보]초신성 양민혁, 토트넘 떠나 벨기에 베스테를로 '전격 임대'…벨기에 1티어 기자 "메디컬테스트 완료"

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 훈련장을 찾은 양민혁의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

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[스포츠조선 윤진만 기자]한국 축구 초신성 양민혁(토트넘)이 유럽 무대 경험을 쌓기 위해 벨기에로 떠났다.

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벨기에 축구계에서 공신력을 인정받는 사샤 타볼리에리 기자는 10일(한국시각) 양민혁의 깜짝 임대 소식을 전했다. 타볼리에리 기자에 따르면, 양민혁은 벨기에 프로리그 클럽 KVC 베스테를로 임대 이적이 임박했다. 이미 구단간 임대 합의와 메디컬테스트를 끝마친 상태로, 사실상 발표만 남은 상황으로 보여진다.

양민혁은 2024년 강원FC에서 토트넘으로 깜짝 이적한 후 지난 두 시즌간 퀸스파크레인저스, 포츠머스, 코번트리 등 잉글랜드 챔피언십(2부) 세 클럽에서 임대 신분으로 활약했다.

사진=토트넘 SNS 캡처

지난시즌 후반기 코번트리에서 전력 외 선수로 분류됐던 양민혁은 2026~2027시즌을 앞두고 토트넘의 프리시즌 아시아 투어에 참가하며 1군 스쿼드 첫 진입을 노렸으나, 이상보단 현실을 택했다.

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벨기에 리그에서 반등 발판을 마련한 국대 공격수 오현규(베식타시) 등의 사례를 참고해 밸기에를 커리어의 새로운 터전으로 삼은 모양새다.

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베스테를로는 시즌 개막전에서 위니옹에 1대5로 대패한 뒤 공격수 보강을 꾀하던 중 양민혁과 손을 맞잡았다. 금주 초 오피셜이 나올 경우, 이르면 16일 헹크와의 경기를 통해 데뷔전을 치를 가능성이 있다.

토트넘은 최근 베스테를로와 끈끈한 관계를 유지해왔다. 2023년 여름 영입한 크로아티아 수비수 루카 부슈코비치가 2024~2025시즌 임대로 베스테를로 임대를 떠나 '대박'을 쳤다. 부슈코비치는 이번여름 이적료 4600만파운드(약 880억원)를 남기고 브라이턴으로 완전 이적했다.

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양민혁은 이번 임대로 대표팀 동료인 수비수 이한범(클럽 브뤼헤)과 벨기에 무대를 누비게 됐다. 이한범은 지난달 미트윌란에서 클럽 브뤼헤로 이적해 지난 8일 열린 코르트레이크전에서 맹활약하며 무실점 3대0 대승을 뒷받침했다.

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양민혁은 '포텐'을 터뜨리기 위해 '챔피언십 어게인' 보단 유럽의 다른 리그로의 임대를 추진해온 것으로 전해졌다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com