[오피셜]"부상이 재발한 적 결코 없다" '프리시즌 경기 전부 결장' 토트넘 스타 제임스 매디슨 직접 부상 재발설 일축.."몸 상태 좋다, 팀 훈련 중"

제임스 매디슨 캡처=제임스 매디슨 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]"이전 부상이 재발한 적은 결코 없다."

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EPL 토트넘 스타 제임스 매디슨이 일부에서 재기한 부상 재발 우려에 대해 직접 해명하는 글을 자신의 SNS에 올렸다. 그는 11일(이하 한국시각) 새 2026~2027시즌을 준비하며 "몸 상태가 좋다"고 강조해 부상 재발에 대한 우려를 일축했다.

잉글랜드 국가대표 미드필더인 그는 지난해 8월 서울에서 실시한 프리시즌 투어 뉴캐슬전에서 무릎 십자인대 파열 부상으로 2025~2026시즌의 거의 대부분을 날려버렸다. 시즌 말미에 돌아와 토트넘이 프리미어리그 17위로 마치며 극적으로 1부에 잔류하는데 힘을 보탰다. 그랬던 매디슨은 이번 여름 프리시즌 경기에선 아직 단 한 차례도 출전하지 않고 있다. 토트넘은 최근 뉴질랜드와 호주에서 투어를 마치고 영국 런던으로 복귀한 상황이다.

제임스 매디슨 캡처=제임스 매디슨 SNS

매디슨은 지난 5월 11일 리즈전에서 복귀전을 치렀으며, 시즌 막판 첼시전과 에버턴전에서도 교체로 출전한 바 있다. 지난 7월 프리시즌 투어 제외 소식을 전하며, 토트넘 로베르토 데 제르비 감독은 매디슨과 관련해 "위험을 무릅쓸 때가 아니다"라고 언급한 바 있다.

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만 29세의 미드필더 매디슨은 SNS를 통해 새로운 부상 문제는 없었다고 직접 자신의 건강 상태를 밝혔다. 그는 "오늘 팀과 함께 훈련을 마치고 기분이 좋다. 건강을 유지하고 훌륭한 한 해를 보내기 위해 정말 열심히 노력하고 있다. 이전에 입었던 부상이 재발한 적은 결코 없다"고 말했다.

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토트넘은 오는 15일과 16일 독일 호펜하임을 상대로 이틀 연속 두 차례 프리시즌 마지막 친선경기를 갖는다. 토트넘은 앞서 이번 여름에 치른 친선경기에서 4승1무로 단 한 번도 지지 않았다. 매디슨은 지난 5번의 친선경기에서 단 1초도 뛰지 않았다.

그리고 23일 브렌트포드 원정에서 새 시즌 프리미어리그 개막전을 치른다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com