[오피셜]"초대박!" '손흥민 길 걷는다'…'이적설 폭발' 미키 판 더 펜, 토트넘과 재계약 "팀 위해 100% 헌신할 것"

사진=토트넘 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]미키 판 더 펜(토트넘)이 '손흥민의 길'을 걷는다. 수 많은 이적설에도 토트넘과 재계약했다.

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토트넘은 11일(이하 한국시각) '판 더 펜과 새로운 계약을 한 사실을 기쁜 마음으로 알린다. 유럽 최고의 센터백 중 한 명으로 꼽히는 판 더 펜은 2023년 여름 이적 시장을 통해 토트넘에 합류한 이후 꾸준히 뛰어난 활약을 펼쳤다. 2024~2025시즌 유로파리그(UEL) 우승 주역이다. 또한, 지난 시즌 로베르토 데 제르비 감독 체제에서 주장 완장을 찼다. 팀의 마지막 6경기를 이끌며 리더십을 발휘하기도 했다'고 공식 발표했다.

판 더 펜은 구단을 통해 "새 계약을 하게 돼 나와 가족 모두에게 매우 자랑스럽고 뜻깊은 순간이다. 토트넘에 처음 발을 들여놓은 순간부터 이 구단을 사랑해왔다. 구단과 팬을 사랑하고, 이곳에서 정말 많은 발전을 이뤘다"고 말했다.

사진=토트넘 구단 공식 계정 캡처

데 제르비도 만족감을 드러냈다. 그는 "판 더 펜은 유럽 최고 센터백 중 한 명이다. 우리에게 매우 중요한 선수다. 그는 토트넘이 원하는 자질, 정신력, 그리고 야망을 모두 갖추고 있다. 구단과 함께 여정을 계속하기로 결정해줘서 매우 기쁘다. 우리는 탄탄한 미래를 만들어가고 있다. 판 더 펜과 같은 선수들은 그 미래에 중요한 부분을 차지한다. 그가 새 계약에 서명한 것은 우리가 함께 만들어가는 것에 대한 그의 믿음을 보여주는 것"이라고 했다.

사진=토트넘 구단 공식 계정 캡처

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2001년생 판 더 펜은 토트넘 소속으로 총 96경기에 나서 10골을 넣었다. 네덜란드 대표팀에서도 핵심으로 뛰고 있다. 그는 2023년 10월 A대표팀에 데뷔했다. 유로2024, 2026년 북중미월드컵 등에 나섰다. 특히 최근 막을 내린 북중미월드컵에선 네덜란드가 치른 4경기 중 3경기에 선발로 출격했다.

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판 더 펜은 "앞으로 성공적이고 건강한 선수 생활을 이어가는 것이 가장 중요하다고 생각한다. 팬 여러분과 함께 많은 기쁨을 나누고 싶다. 나는 항상 이 팀을 위해 100% 헌신할 것이다. 모든 것에 진심을 다하고 있으며, 특히 지난 시즌 어려운 시기에도 변함없이 응원해주신 팬 여러분께 깊은 감사드린다. 이러한 응원을 발판 삼아 앞으로 함께 아름다운 추억을 만들어나가기를 바란다"고 각오를 다졌다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com