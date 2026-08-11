손흥민 이어 이강인과 동행, 아스널 이적 끝내 불발! 'HERE WE GO' 아틀레티고 마드리드 655억 새 제안…'충격의 주장' 로메로, 토트넘 무조건 탈출

로마노 SNS

로이터연합뉴스

사진=X 캡처

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[스포츠조선 김성원 기자]결국 탈출구는 이강인이 둥지를 튼 스페인의 아틀레티코 마드리드다.

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아스널 이적설로 토트넘 팬들을 분노케 한 크리스티안 로메로의 기수가 아틀레티코 마드리드로 다시 향하고 있다. 'HERE WE GO(히어 위 고)'의 대명사인 유럽이적시장 전문가 파브리지오 로마노는 11일(이하 한국시각) 자신의 SNS를 통해 '아틀레티코 마드리드가 첫 제안이 거절된 후, 4000만유로(약 655억원)의 이적료로 계약을 마무리하기 위해 곧 토트넘에 새로운 제안을 보낼 예정'이라고 밝혔다.

그리고 '로메로도 아틀레티코 마드리드에 이적에 그린 라이트를 켰다. 아스널의 경우 토트넘이 절대로 선수를 팔지 않을 것이기 때문에 현실적인 선택지가 아니었다'며 '인터 밀란 이적은 거의 완료될 뻔했지만, 출구를 찾지 못해 더 이상 진행되지 않았다. 바르셀로나도 현재 로드리 영입에 집중하고 있다'고 덧붙였다.

로메로는 지난 시즌 손흥민(LA FC)의 뒤를 이어 토트넘 주장 완장을 찼다. 토트넘은 2029년까지 계약기간을 연장하며 최대치의 예우를 했다. 그러나 그는 리더로서의 역할을 제대로 하지 못했다.

사진=X 캡처

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두 차례의 퇴장 징계와 잦은 부상, 내부 분열을 암시하는 폭탄 발언으로 돌아올 수 없는 다리를 건넜다. 구단과의 관계가 껄끄럽다. 로메로는 지난 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 23경기에 출전, 4골 1도움에 그쳤다.

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이별은 불가피하다. 팬들도 완전히 등을 돌렸다. 로메로는 토트넘의 앙숙인 아스널 이적을 원해 충격을 던졌다. 토트넘과 아스널은 북런던을 연고로 한다. '북런던 더비'는 EPL을 대표하는 라이벌전이다.

토트넘을 떠나 아스널로 이적이 마지막으로 성사된 것은 25년 전인 2001년이다. 잉글랜드 국가대표 솔 캠벨이었다. 그러나 캠벨은 당시 FA(자유계약 선수) 신분이었다. 토트넘이 이적을 막을 수 없었다. 캠벨은 토트넘 팬들에게는 배신의 아이콘인 '유다'로 낙인찍혔다.

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토트넘은 로메로의 아스널 이적 불가를 이미 선언했다. '더선'은 최근 '토트넘 고위 소식통으로부터 로메로를 아스널에 판매하는 방안을 절대 고려하지 않을 것이라는 말을 들었다'며 '로메로를 라이벌인 아스널에 팔기보다는 리저브 팀에 남겨두는 것을 선호하는 것으로 보인다'고 독점으로 전한 바 있다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com