[오피셜]"韓 축구 역사상 역대급 데뷔!" 이한범, 벨기에 리그 평정…클럽 브뤼헤 데뷔전 MOM→라운드 베스트11 선정

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 선수 중 이런 데뷔전은 없었다. 국가대표 수비수 이한범이 클럽 브뤼헤(벨기에) 데뷔와 동시에 리그 라운드 베스트11에 선정됐다.
벨기에 프로축구 주필러리그는 11일(이하 한국시각) 공식 계정을 통해 1라운드 '팀 오브 더 위크'를 발표했다. 이한범은 스리백의 중심에 당당히 이름을 올렸다.
이한범은 지난 8일 벨기에 브뤼헤의 얀 브레이델 스타디움에서 열린 코르트레이크와의 2026~2027시즌 리그 개막전에서 풀타임 뛰며 팀의 3대0 승리에 앞장섰다. 그는 팀 합류 일주일도 되지 않아 선발 기회를 잡았고, 이한범은 스스로 가치를 입증했다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 이한범은 터치 146회, 패스 성공률 95%(122/128), 지상 볼(4/5)과 공중 볼(8/10) 경합 성공률 모두 80%를 기록했다. '풋몹'은 이한범에게 양 팀 최고 평점인 8.6점을 줬다.
경기 공식 최우수선수에 해당하는 '맨 오브 더 매치'도 이한범의 몫이었다. 그야말로 최고의 데뷔전이었다. 이한범은 구단을 통해 "벌써 이곳이 집처럼 편안하다. 팬들이 내 이름을 불러줘서 정말 기분이 좋다. 팀원들도 많이 도와준다. 이번 경기도 좋았지만, 더 나아지고 싶다. 유럽챔피언스리그(UCL)를 비롯해 더 강한 상대를 만날 것이다. 경기력을 향상해야 한다"고 말했다. 이반 레코 클럽 브뤼헤 감독은 "이보다 나은 데뷔전을 바랄 수는 없을 것"이라고 극찬했다.
이한범은 여름 이적 시장을 통해 미트윌란(덴마크)을 떠나 클럽 브뤼헤의 유니폼을 입었다. 덴마크 언론 '팁스블라뎃'에 따르면 이한범의 이적료는 1050만유로(174억원)다. 이는 이한범이 K리그1 FC서울에서 미트윌란으로 이적할 때 발생한 이적료 150만유로의 7배에 달하는 금액이다.
이한범은 벨기에 리그 데뷔전에서 '맨 오브 더 매치'에 이어 라운드 베스트11에도 오르며 연착륙하는 모습이다. 클럽 브뤼헤는 16일 뢰번과 격돌한다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com