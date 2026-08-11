[오피셜]"韓 축구 역사상 역대급 데뷔!" 이한범, 벨기에 리그 평정…클럽 브뤼헤 데뷔전 MOM→라운드 베스트11 선정

사진=클럽 브뤼헤 구단 공식 계정 캡처

사진=벨기에 프로축구 주필러리그 공식 계정 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 선수 중 이런 데뷔전은 없었다. 국가대표 수비수 이한범이 클럽 브뤼헤(벨기에) 데뷔와 동시에 리그 라운드 베스트11에 선정됐다.

Advertisement

벨기에 프로축구 주필러리그는 11일(이하 한국시각) 공식 계정을 통해 1라운드 '팀 오브 더 위크'를 발표했다. 이한범은 스리백의 중심에 당당히 이름을 올렸다.

이한범은 지난 8일 벨기에 브뤼헤의 얀 브레이델 스타디움에서 열린 코르트레이크와의 2026~2027시즌 리그 개막전에서 풀타임 뛰며 팀의 3대0 승리에 앞장섰다. 그는 팀 합류 일주일도 되지 않아 선발 기회를 잡았고, 이한범은 스스로 가치를 입증했다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 이한범은 터치 146회, 패스 성공률 95%(122/128), 지상 볼(4/5)과 공중 볼(8/10) 경합 성공률 모두 80%를 기록했다. '풋몹'은 이한범에게 양 팀 최고 평점인 8.6점을 줬다.

사진=클럽 브뤼헤 구단 공식 계정 캡처

경기 공식 최우수선수에 해당하는 '맨 오브 더 매치'도 이한범의 몫이었다. 그야말로 최고의 데뷔전이었다. 이한범은 구단을 통해 "벌써 이곳이 집처럼 편안하다. 팬들이 내 이름을 불러줘서 정말 기분이 좋다. 팀원들도 많이 도와준다. 이번 경기도 좋았지만, 더 나아지고 싶다. 유럽챔피언스리그(UCL)를 비롯해 더 강한 상대를 만날 것이다. 경기력을 향상해야 한다"고 말했다. 이반 레코 클럽 브뤼헤 감독은 "이보다 나은 데뷔전을 바랄 수는 없을 것"이라고 극찬했다.

사진=클럽 브뤼헤 구단 공식 계정 캡처

Advertisement

이한범은 여름 이적 시장을 통해 미트윌란(덴마크)을 떠나 클럽 브뤼헤의 유니폼을 입었다. 덴마크 언론 '팁스블라뎃'에 따르면 이한범의 이적료는 1050만유로(174억원)다. 이는 이한범이 K리그1 FC서울에서 미트윌란으로 이적할 때 발생한 이적료 150만유로의 7배에 달하는 금액이다.

Advertisement

이한범은 벨기에 리그 데뷔전에서 '맨 오브 더 매치'에 이어 라운드 베스트11에도 오르며 연착륙하는 모습이다. 클럽 브뤼헤는 16일 뢰번과 격돌한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com