[오피셜]전북 무너뜨린 '해트트릭' 네게바, K리그1 22라운드 MVP 선정…K리그2 21라운드 '최고의 별' 루안

전주월드컵경기장/ K리그1/ 전북현대모터스 vs 제주SKFC/ 제주 네게바/ photo by Jaehoon Jung

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[스포츠조선 김성원 기자]전북을 해트트릭으로 무너뜨린 제주 네게바가 '하나은행 K리그1 2026' 22라운드 MVP(최우수선수)로 선정됐다.

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네게바는 8일 전주월드컵경기장에서 열린 전북과의 원정경기에서 해트트릭을 작성하며 제주의 3대1 승리를 이끌었다. 그는 전반 23분 페널티킥으로 포문을 열었다. 후반 25분과 후반 추가시간인 52분 두 골을 추가하며 해트트릭을 완성했다.

22라운드 베스트 매치도 전북과 제주전이었다. 전북은 후반 13분 이승우가 감아차기 슈팅으로 동점골을 터뜨렸지만 네게바의 기세를 막지 못했다. 제주는 22라운드 베스트 팀에도 선정됐다.

이번 라운드 베스트11에는 네게바을 비롯해 아이아스, 이탈로, 세레스틴, 김동준(이상 제주) 야고, 이동경, 서명관(이상 울산) 주민규, 안톤, 이명재(이상 대전)가 이름을 올렸다.

김포솔터축구장/ K리그2/ 김포FC vs 경남FC/ 김포 루안/ photo by Donghyuk Kwak

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K리그2 21라운드 MVP는 김포 루안이다. 루안은 7일 김포솔터축구장에서 열린 충북청주와의 홈경기에서 2도움을 기록하며 김포의 3대0 승리를 견인했다. 루안은 전반 9분 세트피스 상황에서 정확한 킥으로 루이스의 선제골을 도운 데 이어, 전반 종료 직전에는 디자우마의 추가골을 어시스트했다.

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21라운드 베스트 매치는 8일 탄천종합운동장에서 열린 성남과 천안의 경기다. 성남은 후반 추가시간 터진 양태양의 극장 중거리포를 앞세워 극적인 3대2 승리를 거뒀다. 베스트 팀은 용인이다. 용인은 7일 용인미르스타디움에서 열린 부산과의 경기에서 후반 22분 김보섭이 헤더로 선제골을 기록했다. 후반 45분에는 강신명이 추가골을 터뜨리며 2대0 승리를 거뒀다.

베스트11에는 루안을 필두로 루이스, 파울리뇨(이상 김포) 데커스, 한태희(이상 대구) 김보섭, 강신명(이상 용인) 프리조, 이현용(이상 수원FC) 박수빈(성남) 고종현(수원)이 선정됐다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com