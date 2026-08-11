아버지 잃은 메시, 상실감 너무 크다...당분간 축구 생각 접는다 "복귀 날짜 미정"

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[스포츠조선 김대식 기자]리오넬 메시가 잠시 가족에만 집중하기로 결정했다.

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아르헨티나 매체 도블레 아 마리야는 11일(이하 한국시각) '아르헨티나의 축구 영웅 메시는 이 힘든 시기에 사랑하는 가족들과 함께하기 위해 프로 선수로서의 일정을 잠시 내려놓기로 결정했다. 현재로서 그는 미국으로 돌아갈 날짜를 정하지 않은 채 고국에 머물 예정'이라고 보도했다.

메시 아버지이자 동반자였던 호르헤 메시의 별세 소식이 전해진 건 지난 9일이었다. 아르헨티나축구협회는 공식 홈페이지를 통해 메시의 아버지 호르헤 메시의 별세 소식을 전했다. 향년 68세.

협회는 '아르헨티나 국가대표팀 주장 메시의 아버지인 호르헤 메시의 별세에 대해 깊은 애도를 표한다. 이 거대한 슬픔의 순간에 아르헨티나 축구 가족 모두는 메시와 그의 유가족과 함께하며 가장 진심 어린 조의와 따뜻한 위로를 전한다'고 애도했다. 이어 '호르헤 메시는 메시가 축구에 첫발을 내디딘 순간부터 함께하며, 온 나라를 자랑스럽게 만든 아들의 역사적인 여정 내내 든든한 버팀목이 되어준 삶의 핵심적인 인물'이라며 고인의 업적을 칭송했다.

AFP연합뉴스

호르헤 메시의 건강이 악화됐다는 건 메시의 눈물을 통해 세상에 알려졌다. 지난 6월 17일 아르헨티나와 알제리의 2026년 북중미월드컵 조별리그 1차전(3대0 승) 후 메시는 해트트릭으로 승리를 안겼는데도 눈물을 흘렸다. 행복의 눈물이 아니었다. 병원에 입원해있는 아버지를 걱정한 아픔이었다.

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호르헤 메시는 올해 1월부터 급격하게 병세가 악화된 것으로 알려졌다. 알제리전 후 메시 측은 "호르헤 메시가 건강상의 문제를 겪고 있으며 의학적 집중 치료를 받고 있다"고 성명을 발표한 바 있다. 메시가 월드컵 후 아르헨티나가 아닌 인터 마이애미로 복귀하면서 병세가 심각하지 않은 것으로 보였지만 끝내 그는 아르헨티나 로사리오의 한 병원에서 세상을 떠났다.

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아버지가 세상을 떠난 후 메시는 곧바로 아르헨티나로 향했다. 아버지가 메시 인생에 있어서 너무 큰 존재였기 때문에 큰 상실감에 빠졌을 것이다. 충격이 큰 메시는 잠시 동안 축구를 생각하지 않기로 했다.

매체는 '인터 마이애미의 에이스인 그는 가족 및 매우 가까운 지인들만 참석한 가운데 엄수된 비공개 장례식을 마친 뒤, 현재 로사리오에 머물고 있다. 현재로서는 그가 그라운드로 복귀할 정해진 날짜가 없다'고 전했다. 이어 '메시는 자신만의 속도로 슬픔을 추스르고 있으며, 이 시기만큼은 가족을 최우선으로 두기로 선택했다. 어머니와 형제자매뿐만 아니라 아내와 자녀들도 그와 함께 머물며 곁을 지키고 있다'고 설명했다.

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메시는 조용하게 아버지와 마지막 시간을 보낸 것으로 알려졌다. 메시의 아픔을 누구보다도 잘 알고 있을 국가대표팀 동료들이 장례식 참석을 희망했지만 메시는 가족들과 조용히 장례식을 치르는 걸 원했다고 한다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com