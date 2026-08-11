'서류 접수 마감 하루 만에' 日에서 먼저 터진 '포옛, 임시 감독 유력' 보도...사실일까?[SC이슈]

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[스포츠조선 박찬준 기자]일본에서 나온 '거스 포옛, 대한민국 축구대표팀 차기 사령탑 유력' 기사, 과연 사실일까.

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일본의 '스포츠닛폰'은 10일 '한국 대표팀의 새 감독으로 지난 시즌까지 전북 현대를 이끌었던 우루과이 출신 거스 포옛이 가장 유력한 것으로 확인됐다'고 보도했다. 이어 '복수 관계자에 따르면, 포옛 감독이 올해 9월부터 11월까지 열리는 한국의 A매치 6경기의 임시 감독을 맡을 것'이라고 전했다. 그러면서 '취임이 거의 확실한 상황'이라는 말까지 덧붙였다.

이례적인 보도다. 공교롭게도 대한축구협회(KFA)가 임시 감독 선임을 위한 공개 채용 관련 안내가 나온 당일, 한국도 아닌 일본에서 확정적인 보도가 나왔다. 심지어 KFA는 '추후 평가 전형 및 협상에 있어 영향을 미칠 수 있는 관계로 접수 현황은 밝히지 않겠다'며, 면면은 물론 지원자수 조차 공개하지 않은 상황이다. 이런 상황에서 특정 이름을, 그것도 '거의 확실'하다는 표현까지 써가며 거론한만큼, 눈길이 가지 않을 수 없다.

일단 신빙성이 없는 이야기는 아니다. 축구계에서는 일찌감치 '포옛 감독이 차기 대표팀 사령탑이 될 가능성이 높다'는 이야기가 돌았다. 포옛 감독은 홍명보 감독이 사퇴한 후 후임 감독 선임 작업이 시작되자마자 감독직에 관심을 보였다. "기간도, 방식도 상관없다"는 뜻까지 전했다. 비슷한 시기, 파울루 벤투 전 A대표팀 감독도 관심을 보였는데, 그때도 축구계에서는 '벤투 보다는 포옛 감독이 한발 앞서 있다'는 이야기가 나왔다.

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포옛 감독은 여러모로 유력한 후보다. 일단 지원을 마쳤다. 이번 A대표팀 선임은 공개채용으로 진행되는만큼, 지원을 해야 자격이 된다. 포옛 감독은 사단을 포함, KFA가 요구하는 조건들을 모두 갖췄다. 아직 다른 후보군들이 누구인지 정확히 알려지지는 않았지만, 이름값이나, 특히 적응도면에서 타후보를 압도한다. 홍 감독 부임 전 대표팀 감독 후보로 한국 축구와 일찌감치 연을 맺은 포옛 감독은 2025년 전북 현대의 지휘봉을 잡아 1년 동안 한국에 있었다. 한국 축구의 상황을 누구보다 잘 안다. 선수 선발에서도 큰 이점이 있다.

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무엇보다 포옛 감독은 2025년 전북에서 리그와 코리아컵 더블을 달성했다. 초반 다소 부침이 있기는 했지만, 2024년 승강 플레이오프까지 추락했던 전북을 단 1년 만에 바꾸는 마법을 발휘했다. 현재 한국 축구가 어수선한 상황인데다, 6경기 단기로 팀을 이끌어야 한다는 점에서 포옛 감독의 이같은 소방수 능력은 분명 높은 점수가 될 수 있다.

물론 아직 정해진 것은 없다. KFA는 이제 선임을 위한 본격적인 작업을 시작했다. 국가대표전력강화위원회 위원 일부에 외부 위원을 위촉해 이번 주 안으로 평가위원회를 구성할 예정이다. 이어 다음 주 안에 후보자들이 제출한 서류 적정성을 검토하고, 여기서 추려진 이들로 온라인 면접을 진행할 계획이다. 이후엔 평가위원회의 평가 결과에 따라 우선 협상 순위를 확정하고 협상에 들어간다. KFA는 9월21일 A매치 기간이 시작되는만큼, 최대한 8월 이내에 감독을 선임한다는 계획이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com