'레전드' 숀 라이트-필립스가 떴다! 서울 이랜드 아카데미 어린이들, 맨시티 유스 클리닉 '참가'

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[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드FC 산하 아카데미 어린이들이 'EPL 명문' 맨시티의 유스 클리닉을 경험하는 특별한 하루를 보냈다.

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서울 이랜드 아카데미 소속 어린이들은 8일 목동운동장 다목적경기장에서 열린 맨시티 유스 클리닉에 참가했다. 이날 클리닉에는 맨시티 소속의 리건 러셀, 루비 윌리엄스 코치가 나서 서울 이랜드 FC 아카데미 등 47명의 어린이를 지도했다.

참가자들은 클리닉에 앞서 맨시티가 직접 준비한 기념 티셔츠를 입고 그라운드에 나섰다. 무더운 날씨 속에서도 2개 그룹으로 나뉘어 드리블과 패스, 개인기 훈련을 진행하고 미니게임을 소화하며 구슬땀을 흘렸다.

특히 이날 현장에는 2003~2004시즌 맨시티 올해의 선수에 선정된 '레전드' 숀 라이트-필립스가 방문해 자리를 빛냈다. 숀 라이트-필립스는 참가 아이들과 함께 그라운드를 누비고 질문을 주고받으며 잊지 못할 추억을 안겼다.

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유스 클리닉에 참여한 장우영 어린이는 "서울 이랜드 아카데미에 다니면서 맨체스터 시티 유스 클리닉에 참가할 수 있어 너무 기뻤고 코치님들에게 다양한 기술을 배울 수 있어 좋았다"며 소감을 밝혔다. 정이환 어린이도 "세계적인 클럽인 맨체스터 시티의 클리닉에 참여해서 너무 재밌었다. 레전드 선수가 오고 같이 대화도 할 수 있어서 신기했다. 앞으로도 축구를 더 열심히 하겠다"고 말했다.

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한편, 이날 목동운동장에서는 맨시티와 아틀레티코 마드리드의 오픈 트레이닝이 이어졌다. 서울 이랜드는 현장에 구단 부스를 준비해 팬 대상 이벤트를 진행하고 공식 스토어 '레울샵'을 오픈해 목동운동장을 찾은 축구 팬들을 맞이했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com