[오피셜]갈길 바쁜 전북 현대, '작은 고추' 브라질 출신 공격형 MF 도도 완전 영입..정정용 감독 '득점력 보강 승부수 던졌다'

전북 현대가 영입한 도도 캡처=전북 현대 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]갈길 바쁜 '디펜딩 챔피언' 전북 현대가 승부수를 던졌다. 공격력 강화를 위해 브라질 출신 공격형 미드필더 도도를 완전 영입했다.

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전북 현대 구단은 도도를 완전 영입하며 공격진의 파괴력을 대폭 강화했다고 11일 발표했다. 2001년생인 도도는 빠른 스피드, 민첩한 움직임을 바탕으로 상대 수비 사이 공간을 적극적으로 공략하는 공격형 미드필더로, 가운데 뿐만 아니라 좌우 측면 공격까지 소화할 수 있는 멀티 플레이어다.

키 1m70으로 단신인 도도는 특히 좁은 공간에서의 기술적인 플레이와 전진 드리블, 과감한 슈팅 능력이 강점으로 평가되며, 공격 상황에서 적극적으로 상대 수비 라인을 흔드는 플레이도 가능하다. 도도는 브라질의 산투스와 페호비아리아 유스 시스템을 거쳐 성장했으며, 이후 고이아스, 빌라 노바, 폰치 프레타, 나우치쿠 등 브라질 무대에서 경험을 쌓으며 성장해왔다. 2025시즌에는 빌라 노바 소속으로 브라질 세리에B 44경기에 출전해 3골-4도움을 기록하며 한 시즌 가장 많은 경기에 출전하는 등 꾸준한 경기력을 보여줬다. 2026시즌에는 나우치쿠로 임대 이적해 더욱 눈에 띄는 활약을 펼쳤다. 도도는 나우치쿠에서 25경기에 출전해 팀의 핵심 공격 자원으로 자리 잡았고, 특히 세리에B에서 16경기 5골-2도움을 기록하는 등 한층 향상된 공격포인트 생산력을 보였다.

전북현대가 완전 영입한 도도 캡처=전북 현대 SNS

전북은 도도의 잠재력과 성장 가능성을 높이 평가해 영입했다. 브라질 무대에서 경쟁력을 입증한 젊은 공격 자원을 완전 영입하며 중장기적인 전력 강화까지 도모했다. 도도는 전북의 빠른 공격 전개와 다양한 공격 옵션을 구축하는 데 힘을 보태며, 기존 공격 자원들과의 연계를 통해 팀 공격에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

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전북은 '하나은행 K리그1 2026' 후반기에 2승2무3패로 부진하다. 특히 홈 경기에서 2무2패로 승리가 없다. 최근 팀 성적 부진이 이어지면서 정정용 감독을 향해 팬들의 비난 화살이 쏟아지기 시작했다. 정규리그 중간순위는 22라운드 현재 3위(승점 34)다. 선두 FC서울(승점44)과 승점 10점 차이다. 2위는 울산 HD(승점 37). 경기장에선 물론이고 축구 관련 SNS에서 정 감독의 지도력에 대한 의문이 제기되고 있다. 지난 주말 홈에서 벌어진 제주 SK와의 경기에선 1대3으로 완패했다.

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도도는 "전북 현대가 굉장한 클럽이라는 것을 알고 있다. 합류하게 돼 매우 기쁘고 영광스럽다. 새로운 도전을 시작하게 된 만큼 하루빨리 팀과 팬들에게 나의 능력을 보여드리고 싶다"면서 "전북이 목표로 하는 우승을 위해 팀에 도움이 되는 선수가 되고 싶으며 팬들의 기대에 경기장에서 좋은 모습으로 보답하겠다"고 소감을 밝혔다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com