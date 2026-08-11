"양민혁, 수준 낮은 K리그서 왔다" 포스테코글루 망언 현실화 우려...최악의 임대 후 4번째 임대 결정 '벨기에 베스테를로로 향해'

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[스포츠조선 김대식 기자]'제2의 손흥민'으로 기대받던 양민혁이 토트넘 이적 후 4번째 임대를 떠난다.

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프랑스 스카이스포츠의 사샤 타볼리에리 기자는 10일(한국시각) 양민혁의 깜짝 임대 소식을 전했다. 타볼리에리 기자에 따르면, 양민혁은 벨기에 프로리그 클럽 KVC 베스테를로 임대 이적이 임박했다. 이미 구단간 임대 합의와 메디컬테스트를 끝마친 상태로, 사실상 발표만 남은 상황으로 보인다.

벨기에 유력 매체인 HLN에서도 양민혁의 베스테를로 임대 소식을 전했다. 매체는 '베스테를로가 토트넘의 선수를 다시 한번 임대할 예정이다. 양민혁이 베스테를로로 향하고 있다. 한국인 윙어 양민혁은 알피 디바인과 루카 부슈코비치의 성공적인 발자취를 따르기를 간절히 바라고 있을 것이다. 양민혁은 아직 토트넘에서 공식 경기를 치른 적이 없다. 북런던의 이 클럽은 그동안 그를 퀸즈 파크 레인저스(QPR), 포츠머스, 코번트리 시티로 임대보낸 바 있다'고 보도했다.

사진=토트넘

2006년생 양민혁은 한국 축구 최고 유망주 중 한 명이다. 2024년 강원FC에서 혜성같이 등장했다. 준프로 신분으로 K리그 무대에 데뷔한 뒤에 경이로운 활약상을 선보였다. 18살의 어린 선수가 K리그를 흔들었다. 38경기 12골-6도움으로 강원에서 역사적인 시즌을 만들었다.

양민혁의 재능은 유럽에 널리 알려졌고, 이때 토트넘이 양민혁을 데려갔다. 손흥민과의 이별이 다가오던 시점에 새로운 한국인 선수를 영입한 셈. 하지만 양민혁은 곧바로 토트넘 1군에서 뛸 실력은 아니었다.

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당시 사령탑이던 엔제 포스테코글루 감독은 "양민혁은 여기서 직면하게 될 경쟁 수준과 전혀 비교할 수 없는 수준을 가진 반대편의 세계에서 왔다"며 K리그의 경쟁력을 다소 무시하는 듯한 발언을 하기도 했다. 한국에서는 꽤 논란이 됐던 발언이다.

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이후 양민혁은 임대를 전전했지만 K리그에서 빛났던 실력을 보여주지 못했다. 퀸스 파크 레인저스(QPR)에서는 14경기 출전에 2골에 그쳤다. 이번 시즌을 앞두고는 포츠머스로 향했다. 16경기에서 3골-1도움이었다. 출전 시간이 확보되지 않자 포츠머스를 떠나 코번트리 시티로 재차 임대를 떠났지만 커리어 최악의 결정이 됐다.

사진=포츠머스

코번트리에서 반 시즌 동안 출전시간은 겨우 29분. 양민혁은 프랭크 램파드 코번트리 감독의 계획에서 완전히 지워졌다. 2026년 북중미월드컵 출전도 좌절됐다. 영국 매체 풋볼 런던은 양민혁의 코번트리 임대를 두고 '토트넘이 유망주에게 보낸 역대 최악의 임대 이적 중 하나가 뒤따랐다'고 비판할 정도.

1년 반 동안 경기장에서 보여준 활약이 없자, 현지에서는 양민혁의 토트넘 1군 등극이 어려울 것이라는 전망도 나온다. 풋볼 런던은 '양민혁은 토트넘에 합류한 지 겨우 18개월밖에 되지 않았지만, 이미 챔피언십(2부 리그)에서 세 차례나 서로 다른 임대 생활을 보냈다. 이 20세의 유망주는 처음 토트넘에 입단했을 때보다 지금 1군 무대 데뷔와 오히려 더 멀어진 듯 보인다'며 이런 흐름이라면 토트넘 1군에 진입하기 어려울 것이라고 전망했다.

사진=코번트리

이런 평가를 뒤집으려면 경기장에서 보여주는 수밖에 없다. 베스테를로는 토트넘과 일종의 위성 구단 관계다. 토트넘 출신 유망주들이 많이 성공해 더 좋은 커리어를 만들었다. 양민혁도 그 기운을 물려받아야 하는 입장이다.