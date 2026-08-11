잉글랜드 대충격! 폭발물 '양성 반응' 나온 대표팀 버스…'공포스럽다' 메시도 폭탄 테러 표적

2026 북중미 월드컵 잉글랜드 대표팀 버스. 사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 대표팀과 관련한 월드컵 폭발물 소동이 화제가 됐다.

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영국 더선은 10일(한국시각) '잉글랜드 대표팀 선수들이 아르헨티나와의 준결승전을 앞두고 월드컵 폭탄 소동에 휘말렸던 것으로 전해졌다'고 보도했다.

매체는 '유출된 보안 당국 보고서를 통해 잉글랜드 대표팀 버스를 겨냥한 사건을 포함해 여러 건의 테러 시도가 있었던 사실이 드러났다'며 '잉글랜드 대표팀 선수들은 7월 16일 애틀랜타에서 아르헨티나에 1-2로 뼈아픈 패배를 당하기에 앞서 이 같은 공포스러운 상황을 겪었다'고 전했다.

당시 폭탄이 버스 안에 있다는 신고가 접수된 뒤 경찰견이 투입됐고, 잉글랜드 대표팀 버스의 한 구역에서 폭발물 양성 반응이 나왔다는 기록이 확인된 것으로 알려졌다. 그러나 양성 반응의 원인은 오일 누출과 관련된 기계적 결함으로 밝혀졌다.

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잉글랜드 대표팀 외에도 월드컵에서 위협을 받은 이들은 있다. 월드컵 기간 사회관계망서비스(SNS)에서 한 이용자는 하이드레이션 브레이크를 계속해서 적용한다면 지아니 인판티노 FIFA 회장의 자택을 공격하겠다고 협박한 바 있다. FBI 역시 이 사안을 전달받은 것으로 알려졌다.

리오넬 메시. UPI연합뉴스

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세계적인 축구스타 리오넬 메시도 위협의 대상이 됐다.

앞서 리오넬 메시가 폭탄 테러범이 연루된 테러 계획의 표적이었다는 사실이 밝혀졌다. 경찰 보고서에 따르면 SNS상에서 경기 도중 폭탄 조끼를 이용해 메시를 폭사시키겠다는 주장이 나왔다. 사제 폭탄과 반자동 소총을 들고 메시가 있는 경기장으로 향하고 있다는 위협도 있었다. 이 두 건의 위협으로 폭탄 전문가들과 탐지견들이 경기장 전체를 수색하는 대규모 작전이 벌어지기까지 했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com