양민혁 '韓 16호 프리미어리거' 무산→임대만 다니고, 토트넘 데뷔 없다…"벨기에 베스테를로 한 시즌 임대 합의"

양민혁. 사진=토트넘 홋스퍼

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 훈련장을 찾은 양민혁의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼에서 아직까지 공식 경기 데뷔전을 치르지 못한 양민혁(20)이 2026~2027시즌 또다시 임대를 떠날 것으로 보인다.

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글로벌 매체 디애슬레틱은 11일(한국시각) '벨기에 프로 리그 소속 베스테를로가 토트넘과 양민혁의 한 시즌 임대 이적에 합의했다'고 보도했다.

양민혁은 지난 2025년 1월 토트넘에 합류했지만 임대를 전전하며 아직 한 차례도 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 출전하지 못했다. 지난 18개월 동안 임대 생활을 해온 그는 또한번 임대 절차를 마무리하기 위해 벨기에로 이동했다고 한다. 이번 계약에는 완전 이적 옵션은 포함되지 않았다.

양민혁은 토트넘으로 이적한 이후 세 차례 임대를 경험했다. 모두 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부리그) 소속 클럽이었다. 지난해 1월에는 퀸스파크 레인저스(QPR)에서 6개월간 뛰었다. 그곳에서 양민혁은 리그 14경기에 출전해 2골을 기록했다. 지난 시즌에는 포츠머스로 임대됐지만 리그 14경기에서 3골을 기록한 뒤 임대가 조기 종료됐다. 이후 양민혁은 코번트리 시티로 이동했다. 코번트리는 프랭크 램퍼드 감독의 지휘 아래 승격에 성공했지만, 양민혁은 6개월 동안 단 6경기에 출전하는데 그쳤다. 총 출전 시간은 29분에 불과했다.

사진=토트넘

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이번 벨기에행으로 양민혁은 경기 감각을 끌어올려야 하는 과제를 받았다. 실제로 토트넘 선수들은 벨기에 임대를 바탕으로 성장했다. 유럽 주요리그에서 활약하기 전 발판이 되는 무대다.

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매체는 '올여름 토트넘에서 각각 브라이턴과 프레스턴 노스 엔드로 완전 이적한 루카 부슈코비치와 알피 디바인도 과거 베스테를로에서 임대 생활을 성공적으로 보내며 성장의 발판을 마련했다'며 '따라서 양민혁 역시 베스테를로에서 출전 시간을 확보하고 자신의 기량을 발전시키는 것을 목표로 이번 시즌을 보내게 될 전망이다'고 설명했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com