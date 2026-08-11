"서류 문제 처리하는데 어려움" 韓 에이스 이강인, 드디어 아틀레티코 마드리드 훈련장 도착 '단연 시선을 사로잡은 선수'

사진=스페인 언론 문도데포르티보 홈페이지 기사 캡처

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 팀 동료에게 박수를 보내고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인이 드디어 아틀레티코 마드리드(스페인) 훈련장에 모습을 드러냈다.

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스페인 언론 '문도데포르티보'는 10일(이하 한국시각) '아틀레티코 마드리드 선수단이 마드리드로 복귀했다. 서울 투어에 참가했던 선수들과 코칭스태프가 모습을 드러냈다. 가족과 휴가를 떠난 디에고 시메오네 감독만 불참했다. 긴 여정으로 피곤해 보이는 선수들과 구단 관계자들 사이에 단연 시선을 사로잡은 선수는 이강인이었다. 이강인은 마하다온다 훈련장을 처음 방문했다. 구단 차량을 타고 마지막으로 훈련장을 떠났다. 그는 곧 훈련장을 둘러볼 예정'이라고 보도했다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 워밍업에 나서고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

이강인은 여름 이적 시장을 통해 파리생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드의 유니폼을 입었다. 다만, 그는 한동안 팀 훈련에 합류하지 못했다. K리그 FC서울 훈련장인 구리 GS챔피언스파크에서 개인 훈련을 진행했다.

이유가 있었다. 이강인은 구단 공식 계정을 통해 "하루빨리 시작하고 싶은 마음이 정말 크다. 다행히도 이제 며칠 남지 않아서 더욱 기대하고 있다. 구단도, 나도 가능한 한 빨리 합류하길 원했으나 서류 문제를 처리하는데 어려움이 조금 있었다. 더 일찍 합류하지 못해 아쉬웠다"고 설명했다. 이강인은 항저우아시안게임 금메달로 군 복무 대신 4주간 기초 군사 훈련을 받고 34개월 동안 544시간의 체육 분야 봉사활동을 하는 병역 특례 혜택을 받았다. 그러나 4주 군사 훈련을 받지 않아 추가적인 행정 절차가 필요한 상황이었다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기가 끝난 후 진행된 입단식에서 소감을 전하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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이강인은 지난 6일, 아틀레티코 마드리드 선수단의 방한 때 비로소 팀에 합류했다. 그는 선수단과 짧게 호흡을 맞춘 뒤 9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨시티(잉글랜드)와의 비시즌 친선경기에서 비공식 데뷔전을 치렀다. 이날 벤치에서 경기를 시작한 이강인은 후반 19분 그라운드를 밟았다. 한국 팬 앞에서 아틀레티코 마드리드 입단을 알린 이강인은 본격 시즌 준비에 돌입한다.

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아틀레티코 마드리드는 15일 마르세유(프랑스)와 비시즌 친선경기를 치른다. 20일 말라가와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전에 나선다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com