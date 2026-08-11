亞 4연패 정조준 '이민성호'…日 변수 많은데 유럽파 이제 시즌 시작→K리그 출전 들쭉날쭉 '경기력' 유지 관건

사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김가을 기자]'디펜딩 챔피언' 대한민국 아시안게임 남자축구 대표팀의 마음이 급하다. 한국은 2014년 홈에서 열린 인천 대회를 시작으로 자카르타-팔렘방, 항저우 대회에서 3연속 금메달을 목에 걸었다. 9월 펼쳐지는 아이치-나고야아시안게임에서 4회 연속 아시아 정상에 도전한다.

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대한축구협회는 지난달 9일 아이치-나고야 대회에 나설 23명의 최종 명단을 발표했다. A대표팀에도 합류했던 배준호(스토크시티)를 포함해 이현주(아로카) 김지수(브렌트퍼드) 양민혁(토트넘) 박승수(뉴캐슬) 등 해외파가 즐비하다. 이들은 일찌감치 재능을 뽐내며 유럽 무대를 밟았다. 와일드 카드(24세 이상 선수)로 합류한 이기혁(강원FC)을 비롯해 김준홍(수원 삼성) 강상윤(전북) 등 K리그에서 실력을 입증한 선수들도 대거 포함됐다.

관건은 경기력이다. 해외파는 이제 막 시즌을 시작했고, K리거 중 일부는 소속팀 출전 시간이 무척 짧다. 아시안게임 대표팀은 특성상 호흡을 맞출 물리적 시간이 적다. 축구협회 축구국가대표팀 운영규정 제10조 5-2항에 따르면 아시안게임 남자대표팀은 대회 개막 14일 전 소집 개시한다. 다만, 10일 전까지 소속팀 경기출전을 허용한다.

사진제공=대한축구협회

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실제로 대표팀은 명단 발표 뒤 한 번도 호흡을 맞추지 못했다. 이민성 감독과 코칭스태프가 K리그 현장을 돌며 선수단을 점검하고, 해외파의 몸 상태를 확인하는 수준이다. 축구협회 관계자는 "현재 계획대로라면 국내에서 소집해 일본으로 건너가 사전캠프를 진행할 예정이다. 이후 공식 일정에 맞춰 움직일 것으로 보인다. 다만, 장소와 날짜는 계속 조율 중이다. 최적의 동선을 위해 대회 조직위원회와 소통하고 있다. 빠르면 이번 주 안으로 일정을 확정할 것"이라고 전했다.

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그렇지 않아도 이번 대회는 변수가 즐비하다. 한국은 '중동의 강호' 사우디아라비아, 카타르와 조별리그 D조에서 경쟁한다. 한국은 지난해 11월 사우디아라비아와의 두 차례 연습경기에서 모두 패했다. 카타르와는 23세 이하(U-23) 레벨에서 8번을 만나 1승(5무2패)에 그쳤다. '숙적' 일본의 홈에서 열린다는 점도 껄끄럽다. 홈에서 대회에 나서는 일본은 2010년 광저우 대회 이후 16년 만의 우승을 노린다. 오이와 고 일본 감독은 내년 3월부터 2028년 LA올림픽을 목표로 하는 팀과 A대표팀을 동시 지휘한다. 직전 항저우 대회 결승전에서 한국에 1대2로 패했던 오이와 감독은 "팀 전력을 강화해 대회에 임하고, 지난 대회의 아쉬움을 씻어내고 싶다"라고 했다. 아시아 정상을 지키려는 한국이 거센 도전 앞에 섰다. 김가을 기자 epi17@sportschosun.com