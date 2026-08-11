[오피셜]"초대박!" '21세기 메시 이후 처음' 해리 케인, 유럽 득점왕 영광→'FIFA 최우수 선수상 유력 후보' 거론

사진=바이에른 뮌헨 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]해리 케인(바이에른 뮌헨)이 유러피안 골든슈의 주인공이 됐다.

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바이에른 뮌헨은 10일(이하 한국시각) 구단 채널을 통해 '케인이 유럽 득점왕의 영광을 안았다. 유럽 최고 득점자에게 주어지는 골든슈가 케인에게 돌아갔다. 케인은 두 번째 골든슈를 거머쥐었다. 리오넬 메시(인터 마이애미)와 크리스티아누 호날두(알 나스르)만이 케인보다 더 많이 그 상을 받았다. 케인은 올해 국제축구연맹(FIFA) 최우수 선수상 유력 후보로도 거론된다'고 발표했다.

케인은 지난 시즌 바이에른 뮌헨과 잉글랜드 A대표팀에서 총 65경기를 소화했다. 73득점-8어시스트를 기록했다. 이로써 그는 21세기 들어 단일 시즌 최다 득점 2위(2011~2012시즌 메시)에 올랐다. 바이에른 뮌헨은 독일 분데스리가와 포칼컵에서 연달아 우승컵을 거머쥐었다. 잉글랜드 유니폼을 입고는 2026년 북중미월드컵에서 3위를 기록했다. 이는 잉글랜드가 1966년 자국에서 열린 대회 우승 이후 기록한 최고 성적이다.

사진=REUTERS 연합뉴스

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축하가 이어졌다. 구단에 따르면 헤르베르트 하이너 바이에른 뮌헨 회장은 "케인은 게르트 뮐러, 칼 하인츠 루메니게 등과 같은 전설적인 공격수들과 어깨를 나란히 하고 있다. 스트라이커의 역할을 한 차원 더 높은 수준으로 끌어올리며 득점 전통을 이어가고 있다. 그는 경기장 안팎에서 항상 강한 리더십과 공동체 의식을 보여주며, 팀의 등볼이 돼준다. 그가 바이에른 뮌헨의 일원이라는 것이 자랑스럽다"고 했다.

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막스 에베를 바이에른 뮌헨 디렉터는 "케인은 단순히 골만 넣는 선수가 아니다. 눈에 보이지 않는 순간들을 능숙하게 다루는 선수다. 그의 플레이를 특별하게 만드는 많은 요소들이 눈에 띄지 않는 부분에 있기 때문이다. 타이밍 감각, 동료에 대한 이해도, 공간을 만들어내는 능력은 그를 다른 선수들과 차별화하는 요소다. 그의 골은 최종 결과물이다. 그 이면에는 뛰어난 경기 지능, 팀워크, 팀을 위한 헌신적인 노력이 자리잡고 있다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com