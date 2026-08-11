[인터뷰]"변화, 세대교체는 당연하다" 한국서 프리시즌 2승 거두고 돌아간 맨체스터 시티 마레스카 감독 "펩과의 비교는 어쩔 수 없다, 압박감 없다"

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 맨시티 엔조 마레스카 감독이 경기를 지켜보고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]"펩과의 비교는 어쩔 수 없다."

Advertisement

EPL 맨체스터 시티의 새 사령탑 엔조 마레스카 감독은 전임자이자 맨시티의 레전드가 된 펩 과르디올라와의 비교가 불가피하는 걸 잘 알고 있다. 스페인 출신 과르디올라 감독은 지난 2025~2026시즌을 끝으로 맨시티 지휘봉을 내려놓았다. 그는 지난 10년 동안 맨시티 감독으로 6번의 프리미어리그 우승과 유럽챔피언스리그 우승을 포함해 총 20개의 트로피를 들어올렸다. 맨시티 구단은 과르디올라의 후임으로 전 첼시 사령탑 마레스카를 영입했다. 마레스카는 과거 과르디올라 밑에서 맨시티 수석코치로 일한 바 있다. 그는 2023년 맨시티가 구단 첫 트레블을 달성했을 때 수석코치였다. 마레스카는 이후 레스터시티와 첼시 사령탑을 찍고 이번 여름 맨시티로 돌아왔다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 맨시티 엔초 마레스카 감독이 경기를 지켜보고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

1년 동안 온전히 휴식을 취할 것이라고 선언한 과르디올라 감독은 이번 프리시즌 3경기 중 2경기를 승리한 마레스카가 자신의 뒤를 이어 성공할 것이라고 예상했다. 맨시티는 최근 국내에서 치른 두 차례 친선경기에서 승리했다. 팀 K리그와 아틀레티코 마드리드에 연달아 3대1 승리했다. 맨시티는 오는 16일 아스널과 FA 커뮤니티 실드(슈퍼컵) 경기를 갖는다.

마레스카 감독은 맨시티 홈 에티하드 스타디움 외부에 동상이 세워질 예정인 과르디올라와의 비교에 대한 질문에 그의 유산에서 벗어날 수 없다고 말했다고 영국 매체 트라이발풋볼이 11일 전했다. 마레스카 감독은 "10경기를 치른 뒤 우리가 승점 10점, 20점, 30점을 얼마를 획득하든 사람들은 펩과 (나를)비교할 것이다. 하지만 그것이 압박감을 주지는 않는다"면서 "내가 레스터시티나 첼시에 있을 때도 여러 차례 말했듯이, 펩은 지난 15년 혹은 20년 동안 세계 최고의 감독이었다"고 말했다.

Soccer Football - Manchester City FA Cup and Carabao Cup Victory Parade - Manchester, Britain - May 25, 2026 Manchester City manager Pep Guardiola celebrates after the victory parade Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Advertisement

또 마레스카 감독은 과르디올라가 큰 성공을 거두는 데 기여했던 핵심 선수들이 떠나면서 맨시티가 엄청난 변화를 겪고 있다는 걸 인정했다. 또 구단 상황이 쉽지 않다는 것도 알고 있다고 했다. 그는 "우리는 베르나르두 실바, 나탄 아케, 존 스톤스을 잃었다. (스페인 컴백 얘기가 나오고 있는) 로드리도 이곳에 오래 있었다. 그들은 이곳에 오래 있었다"면서 "하지만 결국 언제나 세대교체가 있기 마련이다. 다비드 실바가 여기 있었을 때도 기억한다. 모두가 걱정했지만 케빈 데 브라위너가 그 자리를 메웠다. 페르난지뉴가 떠났을 때는 로드리가 들어왔다. 아구에로가 떠났을 때도 사람들은 걱정했지만 홀란이 찾아왔다. 변화가 있는 것은 당연한 일"이라고 말했다. 지난 2025~2026시즌을 끝으로 실바는 레알 마드리드로, 아케는 페네르바체로, 스톤스는 인터밀란으로 이적했다. 로드리는 FC바르셀로나 이적설이 강하게 제기되고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com