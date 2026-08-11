[현장라인업] 아시아 최고 무대 원한다...강원, 감바전 선발 명단 발표 '이기혁-김대원 믿는다'

한국프로축구연맹

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[강릉=스포츠조선 김대식 기자]강원FC가 중요한 일전을 치른다.

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강원FC가 11일 오후 7시30분 강릉하이원아레나에서 감바 오사카(일본)와 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 플레이오프(PO)를 치른다. 단판이다. 승자는 ACLE, 패자는 2부 격인 ACL2로 향한다. 강원은 두 시즌 연속 ACLE 진출권을 노린다.

경기를 앞두고 선발 명단이 발표됐다. 강원은 최전방에는 고영준과 최병찬이 나섰다. 중원에는 김대원 서민우 이유현 제시가 배치됐다. 수비는 홍철 이기혁 강투지, 강준혁으로 구성됐다. 골문은 박청효가 지킨다.

2026년 북중미월드컵 깜짝 발탁 주인공인 이기혁과 이번 시즌 최고의 활약을 해내고 있는 김대원에게 많은 기대를 건 강원이다. 모재현의 부상으로 제시가 깜짝 카드로 나섰다.

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원정팬이 500명 가까이 방문한 감바는 데니스 휘메트를 중심으로 이삼 제발리, 야마시타 료야, 나카타니 신노스케, 미토 린, 아베 슈토, 하쓰세 료, 나카노 신야, 이케가야 긴지로, 기시모토 다케루, 아라키 루이가 선발로 출전했다.

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강릉=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com