'654억' 이강인 영입 효과 상상초월! 아틀레티코 벌써 320억 챙겼다...'한국 기업과 대형 스폰서십 계약 예정'

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 팀 동료에게 박수를 보내고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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[스포츠조선 김대식 기자]아틀레티코 마드리드는 이강인 때문에 벌써 대박이 나고 있다.

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아틀레티코 소식을 전달하는 오브젝티보 아틀레티코는 11일(한국시각) '아틀레티코가 새로운 메인 스폰서십을 체결했다'며 '아틀레티코가 각각 약 2000만유로(약 320억원) 규모에 달하는 대형 스폰서십 계약 2건(한국 기업 1곳, 유럽 기업 1곳)의 막바지 협상을 진행 중이다. 이 계약들은 몇 시간 내로 공식 발표될 예정이다. 한국 시장에 대한 관심은 이강인 선수의 영입과 최근 진행된 한국 투어를 계기로 크게 증폭되었다'고 전했다.

아틀레티코는 이강인을 파리생제르맹(PSG)으로부터 영입하면서 보너스 조항 포함 4000만유로(약 654억원)를 지불했다. 이번 계약이 사실이라면 이미 이강인 이적료의 절반을 회수한 셈이다. PSG에서도 놀랬던 이강인의 아시아 시장 파급력을 아틀레티코는 단 하나의 계약으로 확인한 셈. 이강인의 전성기가 계속될 것으로 예상되기 때문에 아틀레티코는 이강인 영입 수혜를 계속해서 누릴 것으로 예상된다.

이는 경기장에서 직접 확인이 가능했다. 2023년 아틀레티코가 방한했을 때만 해도 아틀레티코 유니

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기를 펼치고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

폼을 입은 팬들은 많지 않았다. 하지만 이강인을 영입하고 다시 찾은 아틀레티코는 달랐다. 5만 명 넘게 방문한 서울월드컵경기장에서 아틀레티코와 이강인의 유니폼을 굉장히 흔하게 찾아볼 수 있었다. 세계적인 구단인 맨체스터 시티보다도 아틀레티코 팬들이 더 많아 보이는 느낌이었다.

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실제로 이강인의 유니폼 판매량은 차원이 다른 수준이다. 스페인 매체 아스는 '아틀레티코가 서울에 가져온 이강인 7번 유니폼 1만장이 모두 팔렸다. 구단은 이강인의 유니폼이 지난 시즌 구단의 전설 앙투안 그리에즈만 판매량의 5배 정도를 예상하고 있다. 이강인이 마케팅적으로 얼마나 큰 파급력을 지녔는지를 짐작할 수 있다'고 놀랬다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 팀 동료에게 엄지 척을 선사하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

이제 남은 건 이강인이 잘하는 일이다. 이강인이 잘한다면 아틀레티코를 향한 한국 및 아시아 팬들의 관심은 더욱 커질 것이다. 이는 자연스럽게 기업들에게 홍보 효과처럼 보일 것이고, 당연히 스폰서십 계약으로 이어질 것이다. 당장 손흥민의 LA FC만 봐도 수많은 한국 기업과 스폰서십 계약을 체결해 많은 이득을 보고 있는 중이다.